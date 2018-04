Se reaviva la guerra

Todo comenzó cuando la ex “Bailando” se comunicó con Poroto Cubero: “¿Las nenas son demostrativas?”, lanzó Pampita mientras a los pocos segundos recibía el cariñoso saludo de Indiana, Allegra y Sienna para Mica. Luego Viciconte se refirió a la relación con las pequeñas: “Una cosa es que sean fans y otra que esté saliendo con papá. Son divinas, es difícil encontrarse con tres nenas, a veces me llaman, quieren ir al cine o a la plaza y me divierte”.

Para echar más leña al fuego, la novia de Cubero luego participó en un juego en el que le daba tres opciones, Flor Vigna, Nicole y Pampita, y debía elegir con quién tomaría un café, con quién tendría sexo y a quién mataría. La rubia eligió tomar un café con Vigna, tener sexo con Pampita y matar a Nicole, tema que provocó un gran revuelo en las redes.

Feroz descargo

Como respuesta, Nicole utilizó su espacio en Cortá por Lozano y salió a pegarle a Pampita. “No me sorprendió nada. Quedó a la vista lo que pasó cuando me invitó a mí. Los hechos hablan por sí solos. Se ve que ella tiene el tema acá (indicándose la cabeza), porque en el segundo programa ya está con Nicole”, opinó la modelo sobre los ninguneos.

Después, la ex de Cubero puso el ojo en la elección que había hecho Mica en el cuestionado juego. “Quiero plantear como mamá qué les parece poner criaturas al aire, mis hijas, de 3 años y medio, 7 y 9 años para hablar de sexo y de matar a la madre. ¡Matar a la madre! Es lo único que quiero plantear”, concluyó indignada.

Viciconte ayer estuvo en Intrusos y contó qué pasó después del programa. “Fue un juego. Obvio que no la mataría en la vida real. Cualquier cosa que hubiera dicho igual hubieran hablado”, aseguró Mica. Cuando le preguntaron qué le dijo Cubero, contestó: “Nada, él es muy relajado, yo soy más enroscada. No sé si le llegó un llamado de Nicole o no, de hecho yo a ella nunca la vi personalmente”.

“Lo único que tengo para decir es que es una señora que se hace la moralista, y nos olvidamos que es una persona que quedó embarazada de un hombre estando casada con otro”. Nicole Neumann

De Brito se metió en la pelea y dejó un duro mensaje

Luego que se desatara una nueva guerra entre las top models argentinas con un sorpresivo “ataque” de Pampita, las redes sociales se llenaron de miles de comentarios picantes sobre el enfrentamiento.

Antes de realizar su contraataque en Cortá por Lozano, Neumann usó las redes para darle varios “me gusta” a comentarios que iban contra la novia de Pico Mónaco. “Lamentable lo patética que es Pampita, sacar a tu ex y a tus hijas al aire. Malísimo”, escribió una usuaria.

Los mató

En medio de esta lucha virtual entre los defensores de Nicole y los de Pampita, Ángel de Brito salió al cruce y les dedicó un mensaje a los fans: “No se desvivan defendiendo a una o a la otra. Para ellas, ustedes son nada. Sean menos giles”.