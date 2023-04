Se reveló en dónde jugará Mateo Retegui tras terminar su contrato con Tigre

Mateo Retegui-.webp

Sobre este tema, mencionó cómo fue el momento en el que le dieron a conocer que iba a ser convocado para la Selección Italiana: “A principios de año volvía de un entrenamiento de Tigre y me llamó mi papá para decirme que tenía una noticia muy importante. Nunca hubiera imaginado que era una llamada de Mancini, ni en mis sueños más locos...".

Ante este salto a nivel Selección, en el cual le fue muy bien convirtiendo dos goles en dos partidos, deberá comenzar a mirar hacia el futuro para definir en qué equipo le gustaría jugar de cara a la próxima temporada.

“Mi próximo club será en Europa. Es mi padre quien está ocupándose de mi futuro, mi mente está al 100% en Tigre… Empezamos la Copa Sudamericana y el domingo jugamos con Godoy Cruz, toda mi atención está ahí”, aseguró el delantero en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Para sacarle una pista, le preguntaron respecto a la liga en la que le gustaría desembarcar: “¿En qué campeonato me gustaría jugar? Me encantaría jugar en Italia, pero todavía es pronto. Pero sería maravilloso convertirse en un protagonista del campeonato, uno que marca muchos goles. Como me gustaría marcar muchos también para Italia, una de las selecciones más importantes de la historia”.

En este sentido, si bien aún no tiene elegido su próximo club aseguró que la próxima camiseta que se ponga será la de un club europeo.