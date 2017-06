Se sacan los ojos

El primero fue el propio Diego, que en medio de su disputa judicial con Claudia Villafañe, le envió un mensaje a Jorge Rial para explicar que pese al fallo en contra que recibió, aún piensa en ir con todo contra su ex. “Estoy hablando porque Matías (Morla) -su abogado- parece Drácula y el Drácula soy yo, porque las cosas son mías... Lo que supuestamente ganaron es lo de las camisetas, que son mías y se las van a dar a Benjamín. En mí no cambió absolutamente nada... y no perdoné a nadie”, cerró el Diez, mientras su representante legal daba detalles de la causa en Intrusos.

El desfile de los Maradona no terminó ahí. Horas más tarde, reapareció Verónica Ojeda en Pamela a la tarde para hablar de cómo Rocío Oliva había separado al ex futbolista de su hijo Dieguito Fernando. Aprovechando la ocasión, la blonda se tomó un momento para contar que debido al enfrentamiento entre Diego y Claudia, la relación con Gianinna y Dalma sigue muy tensa.

Buscando refutarla y enfrentarla, Villafañe se comunicó con el programa, pero apenas Ojeda escuchó su voz se retiró del móvil. “Estamos dejando mal parado a Diego porque cada uno dice una cosa distinta”, resumió la ex esposa de Maradona.

Siguiendo de cerca la situación, Dalma utilizó su Twitter para responderle a la mamá de Dieguito Fernando. “Me cansé de pedirle a @AngeldebritoOk y a otros un mano a mano con Verónica Ojeda y nunca quiso! Pero hablar de mí parece que le copa! Yo te contesto en la cara o nada, Verónica Ojeda!”, escribió furiosa.

Por último, y no menos importante, Rocío Oliva le brindó una nota a Laura Ubfal y manifestó que está en un stand by con el Diez, mientras él espera las pruebas del supuesto affaire de la futbolista con Ricardo Centurión.

Atento en Dubai: El ex futbolista envió un audio a Intrusos para contar cómo sigue la causa judicial.

