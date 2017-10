Se sentÃ³ en la grÃºa para impedir que se lleve su auto mal estacionado en la zona bancaria

El hecho tuvo lugar esta mañana en la calle Rivadavia 80, a metros de la Avenida Argentina, en la zona donde se encuentra prohibido estacionar.

La dueña del vehículo intentó impedir al remoción al subirse en la parte trasera del vehículo municipal. Sin embargo, los inspectores remolcaron el auto pese a la protesta de la conductora.

Facundo Churrarín, director de Tránsito, recordó la ordenanza 13.475 que se sancionó a comienzos de año que reafirma la prohibición de estacionar en zona bancaria de lunes a viernes de 8 a 14.

"Lamentablemente nosotros contamos con una sola grúa. A fin de mes llegará la otra, que va a permitir dar continuidad con la remoción de los autos mal estacionados no sólo en la zona bancaria, sino en casas de familia y obstrucciones de rampas", indicó en diálogo con LU5.

El titular del área explicó que anualmente remueven más de 5 mil autos en la ciudad, aunque en el primer semestre de 2017 ya se registraron más de 3 mil remociones. "El 80 por ciento son en la zona bancaria", dijo.

"La ciudadanía no logra entender y es una falta de respeto. Se puede contemplar a alguna persona que venga de otra localidad y no conoce, pero el resto de los usuarios neuquinos sabe que no se puede estacionar ahí", manifestó.

