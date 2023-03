Se suspendió el entrenamiento vespertino de Boca: Qué paso

Esta decisión de Ibarra incrementó los rumores de su posible salida del club. Pese a haber conseguido la Liga Profesional de Fútbol 2022 y la Supercopa Argentina ante Patronato, el ciclo del Negro en Boca parece estar desgastado . El equipo no logra encontrar un funcionamiento claro y, según indican algunas versiones, varios jugadores no se encuentran a gusto con el técnico.

El triunfo ante Olimpo de Bahía Blanca por Copa Argentina calmó un poco las aguas en los últimos días. Sin embargo, afirman que Juan Román Riquelme ya tendría un nombre para reemplazar al ex lateral derecho. El apuntado es Gerardo "Tata" Martino, de último paso por la Selección de México.

El ex técnico de Newell's cumple con las características que estaba buscando el Consejo de Fútbol: no tener ningún tipo de vínculo con el club. De todas formas, el entrenador rosarino no tomaría el mando del equipo hasta mitad de año, por motivos personales.

Battaglia Ibarra 1.jpg Ibarra podría estar atravesando sus últimos partidos con Boca.

“Yo vine a dirigir, si ustedes tienen información háblenlo con los informantes. Mi obligación es estar al frente del grupo y jugar contra Olimpo y lo hicimos. Hay que pensar en Barracas, después veremos el calendario de la Copa Libertadores. No soy un improvisado, viví muchos años en este club, eso es cosa de ustedes, háblense entre ustedes y solucionen los problemas entre ustedes”, fueron las palabras de Ibarra luego de la victoria 2-1 ante Olimpo, al ser consultado por una posible salido.

El pasado lunes, Boca conoció a sus rivales para la Copa Libertadores. El Xeneize será cabeza de serie del Grupo F, el cual compartirá con Colo Colo de Chile, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia.