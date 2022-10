Se tomó un Uber y quedó sorprendido al ver quién era el chofer

Cuando el joven se subió al auto se dio cuenta que el chofer era un famoso hincha del Club Atlético Huracán. Se llama Claudio y su popularidad comenzó por la frase: "Cubilla, ¿qué me tirás?", en referencia al jugador de fútbol y entrenador uruguayo Luis Cubilla, quien falleció en 2013.

Twitter viral viaje Uber

Fue en el año 2003, que se encontraba dirigiendo al Club Atlético Talleres de Córdoba, cuando, en medio de un partido de visitante contra Huracán, Claudio insultó al entrenador. Como estaba en la tribuna del banco visitante, Cubilla lo escuchó.

Huracán le ganaba 2-0 a Talleres y jugaban por el torneo de Primera División. Sin embargo, el resultado se dio vuelta y se impuso 4-2. En ese contexto, Claudio se encontraba enojado por el repentino cambio en el partido.

"Tomá, los monos tienen que comer caramelos", fue lo que le dijo mientras le tiraba una golosina. "La con*** de tu madre, la con*** de tu madre, Cubilla, ¿qué me tirás?", le contestó el futbolero.

En 2018, cuando se cumplieron 15 años del increíble video viral, el hombre fue entrevistado con el objetivo de recordar el momento. "Me dijo 'a los monos hay que darles caramelos', y ahí me sacó, me saltó el fusible, dije 'no, no puede ser, estamos perdiendo'". Además, agregó que por haber protagonizado la secuencia, las personas lo "reconocen en la calle".

video Twitter viral Uber.mp4

El autor de la publicación aseguró horas más tarde que su vida "ahora es un poquito mejor" y que Claudio es un "tipazo total", ya que le contó entre risas "cómo fue la historia" con Cubilla. "Ojalá tengan la suerte de cruzarlo", escribió.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que alguien lo reconoce y lo filma en su trabajo como conductor de Uber. Otro joven publicó como respuesta un video similar, donde mandaba saludos a otras personas. "Le encanta grabar videos", expresó el autor del primer tuit.

En un tercer caso, un joven llamado Nahuel también viajó con él como chofer. "Permitime compartir una anécdota, me pasó exactamente lo mismo, solo que era más temprano y hasta se bajó del Uber para hacer el vídeo", comentó en el posteo.