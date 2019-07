Respecto de las denuncias iniciales por los dos casos de abuso en Las Palmas, la fiscal aclara: “son absolutamente falaces y faltos a la verdad los conceptos vertidos por la titular organización Madres que Rompen el Silencio, Gabriela Procopio, a quien no conozco, por cuanto nunca he tratado de esa manera a ninguna víctima de los legajos que he tenido que investigar y menos aún realizarle las preguntas que hace mención esta persona o cuestionarles la ropa que se ponen”.

Córdoba aclara que durante su paso por la fiscalía de Delitos Sexuales tuvo una muy buena selección de casos por los cuales obtuvo más condenas que absoluciones y en cuanto a su cuestionada perspectiva de género, saca a relucir el fallo por el caso Tinder, en el que el acusado es condenado por abuso sexual con acceso carnal a seis años de prisión y además los jueces integran la violencia de género solicitada por la fiscalía.

Por su parte, los empleados de la fiscalía de Córdoba, elevaron una nota a Gerez en la que dejan en claro que jamás recibieron malos tratos por parte de la funcionaria y tampoco observaron que la fiscal tratara mal a las víctimas.

Además, aclaran que no es deber de ellos el abordaje interdisciplinario de las víctimas y/o sus familias, ya que su rol es investigar los hechos.

