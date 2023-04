Se viene un domingo de ritual con Ruleta & Micky

Y de alguna manera hay una conexión desde mucho antes. Chucky de Ipola –ex integrante de Piojos que meses atrás estuvo presente en el mismo escenario con Ruleta- me envió un par de referencia y me habló muy bien de los chicos de Ruleta”, contó el bajista, que luego de la separación del grupo del Palomar creo el proyecto musical La que faltaba.

El show atravesará diferentes etapas de la obra de Andrés Ciro Martínez y compañía, en donde Rodríguez tendrá su espacio para poner su voz como lo hizo en épocas pasadas con “Fijate”. “La dirección del espectáculo irá por parte de los chicos de Ruleta. Yo voy a tocar las canciones que pautamos. Y bueno, como sucede siempre, también está la disponibilidad de las sorpresas que suceden en ese momento que pueden ser divertidas y emocional. Estoy dispuesto a que el tiempo me sorprenda”.

“La verdad que la historia se mantiene por ellos, por la gente que aún sigue usando las remeras de la banda o tatuándose algo que tiene que ver con el sentimiento. Uno siempre apoya estas cuestiones porque es parte también de un laburo. Es un privilegio que después de tanto tiempo que sucedan estás cosas y que aún haya bandas que estén representándonos”.

Micky Rodríguez

Dúo set y La Mona

Si bien con la La que faltaba el bajista editó dos discos (Voy, 2012 y Los mares de la luna, 2016) y varios singles lanzados en el año 2021, Miguel Rodríguez encontró en el aislamiento obligado por la pandemia una bisagra para encarar una nueva etapa en su faceta solista. El proyecto donde desafía a los clásicos piojosos, reversionándolos, se dio en formato duo-set con Nahuel Gordillo (guitarra), quien entrelaza lo analógico con lo digital. “La verdad es una cosa que viene bien porque tiene cierto grado de intimidad. Me permite estar mucho más cerca de la gente y poder hacer ese cruce de miradas. Me encantan las canciones y estoy muy contento. Qué más puedo pedir”, dijo Micky.

Sobre si fue todo un desafío tomar versiones que estaban en la voz de Andrés Ciro Martínez, el músico confesó que sabía que iba “afrontar" algo “difícil”. “Después que pasa el tiempo uno se da cuenta de lo que costo todo. Me metí en un lugar que sabía que iba a ser difícil por lo que significa Andrés interpretando esas canciones. También por sus letras y muchas cuestiones que son muy propias de él. Y eso fue una referencia importantísima para mí porque comencé a buscar mi estilo y forma de cantar esas canciones”.

“Tengo una versión de ‘Cómo Ali´ que tuve el privilegio que la grabará La Mona Jiménez así que en poco tiempo editando eso”, adelantó el músico sobre la reversión de la canción que está incluida en Máquina de sangre (2003), sexto álbum de Los Piojos.

“El motor inicial y cuestiones que tiene que ver con la pluma me hacen seguir pensando que aún hoy sigo aprendiendo: a desarrollar la idea de tocar y cantar, buscarme a mí en función de la canción misma. Parece una boludez pero no, es todo un proceso. Estoy echando mano a todo lo que aprendí en esta vida”, acotó

Micky contó que en Spotify ya se encuentra una versión disponible de “Fijate” y posiblemente en un corto plazo tengas algunas charlas más para lanzar las nuevas versiones de la obra de Piojos. “Tengo una versión de ‘Cómo Ali´ que tuve el privilegio que la grabará La Mona Jiménez así que en poco tiempo editando eso”, adelantó el músico.

Esquina Libertad - Ritual 87 (en vivo desde el Carnaval de 3F)

Ritual 87

En febrero pasado, Micky se reencontró con Chucky de Ipola y Daniel Buira (ex baterista de Los Piojos) para rearmar la base rítmica de la banda que marcó a fuego la década del ’90 y presentarse en el marco de los carnavales de Casero. Pero eso no solo fue un encuentro de viejos amigos, sino que ahora se convirtió en un nuevo episodio musical.

“Establecimos un nuevo proyecto que se llama Ritual 87 que tiene que ver con toda la historia de la banda. Es un nuevo desafío a partir de todo lo que movilizan las canciones y ahora pasó a ser parte de mi vida. Por suerte andamos muy bien. Ya que agotamos entradas en El Teatro Flores para el show del próximo 9 de julio y agregamos otra fecha. Luego comenzaremos una gira con actuaciones ya confirmadas en Córdoba, Rosario Santa Fé y en Mood de Neuquén”.

Previo a ese show que dieron con Ritual 87, Buira se refirió en los medios sobre lo que podría ser un regreso de Los Piojos a pesar del exitoso presente artístico de Ciro y Los Persas. “Andrés es el que más quiere que vuelvan Los Piojos”, dijo el baterista. Ante esos dichos, Micky fue cauto. “La verdad que no sé porque nunca me lo dijo a mí. Nunca hablé de esto con Andrés. No tengo ninguna noticia de nadie y Andrés tampoco me llamó para nada”, cerró el bajista.