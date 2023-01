Se vota el 16 de abril: qué hará el sobichismo

Figueroa creó un partido con el que se llevó el apoyo de un sector del PRO, Cervi será el candidato de la UCR-ARI, Rioseco del kirchnerismo (aunque todavía no se sepa si será con todo el peronismo encolumnado) y Eguía por los libertarios luego de su salida de Juntos por el Cambio.

Ahora, una pregunta que queda flotando es qué hará el tres veces mandatario provincial Jorge Sobisch, quien en la última elección de 2019 consiguió el 10 por ciento de los votos.

Aliado a nivel nacional con Miguel Pichetto, tiene a Encuentro Republicano Federal para dar pelea. Por estas horas, en sus huestes están enfocados en el armado local del partido.

Sin embargo, la incertidumbre que envuelve al sector es por la ruptura que se originó en Juntos por el Cambio. En principio, la idea era confluir en ese frente y competir desde ese espacio político, pero la salida del Pro, de Eguía y del quiroguismo les abrió un escenario inesperado hace unos meses. Y tampoco se puede dejar de lado que algunos de sus dirigentes se fueron con Figueroa.

Con la fecha definida, en el sobichismo saben que se les acortaron los tiempos y que deberán tomar una pronta decisión sobre dónde quedar parados en la carrera electoral neuquina. Y está claro que el escenario no es el mismo que el de 2019, pero también es cierto que el ex gobernador tiene un capital de votos y seguidores que no es para nada desechable.