Sebastián Wainraich confesó con qué la pasa mal en el Mundial de Qatar

Sebastián Wainraich se suma a la larga lista de famosos que se encuentra en Qatar para alentar a la Selección en la Copa del Mundo. Sin embargo, pese a estar en el lugar que cualquier argentino quisiera, hay cosas de este país a las cuales no termina de adaptarse. Es por eso que se convierten en una problemática para él.

Por su cultura y costumbres, era sabido que para los argentinos podría llegar a ser un problema adaptarse a Qatar. Es que en medio oriente las cosas son muy distintas, por lo que no es nada fácil acomodarse. En cuanto a Sebastián Wainraich , su problema viene por el lado de la comida.

Noe antonelli y Sebastían Wainraich en Qatar.jpg

Teniendo en cuenta que ya estaban en horas del mediodía, a Georgina le picó la curiosidad por el tema comida: "¿Hay olor rico como a especias o algo así?".

A lo que Noe respondió: "Sí, acá puntualmente no, pero en el otro lado está lleno de especias y se sienten todos los aromas". Desde el piso, Barbarossa le indicó que le gustaría que le traiga especias desde Qatar.

Para comenzar a sumar a Wainraich a la charla, la conductora le consultó: "¿Seba qué fue lo más raro que comiste en Qatar?". Esto le dio el pie para que él dé su descargo ante el conflicto que arrastra hace tiempo: "Lo más raro... comí cosas que no sé cómo se llaman. Todo es muy picante acá, Georgina, cuando vos decís 'no me sirvas picante' todavía es muy picante".

Noe antonelli y Sebastían wainraich.jpg

Más allá de estar disfrutando de la Copa del Mundo, expresó cuál es la otra problemática que viene arrastrando: "Además de lo raro, los horarios en los que estamos comiendo. Nno nos adaptamos a los horarios y seguimos viviendo como si fuera Argentina".

"Nos dormimos 5 o 6 de la mañana, nos despertamos a las 11 o 12 y ahí directamente pasamos al desayuno que es almuerzo", marcó sobre lo mucho que le está costando adaptarse al cambio horario.