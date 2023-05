Sebastián Wainraich llega al Cine Teatro Español con Frágil

En la obra, el actor de la serie Casi feliz (Netflix) recorre durante una hora y 20 minutos temas que para él son cruciales y que atraviesan a todas las personas: el amor, el poder, los vínculos, la muerte, el sexo, el paso del tiempo y una interminable lista de tópicos existenciales. “Doy mis opiniones como puedo sobre esos temas. Y bueno, cuando me canso de mí, me transformo en los personajes que también dan su punto de vista sobre las cosas. Es bastante contradictorio porque piensan distinto. Podría ser un drama, pero es una comedia”, explicó el actor sobre su unipersonal.

Fragil Sebastián Wainraich

Wainraich contó que no hubo un disparador para escribir la obra que lleva seis años de vida. “Me acuerdo que empecé a escribir cuando volvía de actuar en España. En el avión me puse a escribir y ahí empezaron a arrancar algunas ideas. Me gustaba la palabra ‘frágil’, y alrededor de ese concepto empecé a escribir”, reveló el actor.

Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir de forma anticipada en el portal de entradauno.com.ar y en el local de Flipper (Av. Argentina 195). En Cipolletti, están a la venta en el Complejo Cultural.

Tras reponer el unipersonal en la cartelera de Buenos Aires, el conductor radial contó que le agregó texto a su creación. “Ahora que volví a hacerla, acá en Buenos Aires, le agrego texto. Inevitablemente sucede eso, porque la vida, qué se yo; me van llevando cosas que suceden en el escenario, que se me ocurren en los ensayos y durante la obra. Entonces siempre voy agregando. A nivel macro, no sé si le agregaría un personaje más. Me parece que la obra está completa”, aseguró.

Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir de forma anticipada en el portal de entradauno.com.ar y en el local de Flipper (Av. Argentina 195). En Cipolletti, están a la venta en el Complejo Cultural.