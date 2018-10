Seducida y abandonada

Si bien el noviazgo ya se estaba dando como confirmado a raíz de las salidas públicas que la pareja realizó, la relación no prosperó y fue él quien le puso el punto final. Según el programa chimentero de Canal 9, Pieres se habría “asustado” ya que Pampita está buscando una pareja estable, con quien tener un nuevo hijo y rearmar su familia.

En el envío detallaron que el fin de esta historia tuvo lugar el jueves. “Después de Showmatch se habrían juntado y él la habría dejado. Él le habría dicho que ella está buscando un compromiso y que quiere ser mamá, pero él no está para eso, sino para pasarla bien y divertirse”, relató una de las panelistas.

El miércoles, Pampita había señalado que Polito y ella eran solamente amigos. Semanas atrás, la modelo había conocido a sus nuevos suegros en la cancha de polo, por lo que parecía que la relación iba viento en popa. Pampita no es la primera mujer de la farándula con la que sale Pieres, ya que también estuvo con Barbie Vélez, Calu Rivero y Jimena Barón. Pero a la modelo no le duró mucho, por la misma razón por la que terminó su vínculo con Pico: sus deseos de agrandar la familia.

¿Se asustó? en Confrontados contaron que Polito no quiere divertirse un compromiso sino divertirse.

¿Tendrá un hijo con Pico Mónaco?

Semanas atrás, la numeróloga Pity le dijo al ex tenista que pronto se convertirá en padre y que lo hará con Pampita. “Todavía no está cerrada esa historia, vamos a ver si se vuelven a elegir pero hay un montón de oportunidades para que eso se pueda volver a concretar. Y a vos el año que viene te sale un hijo”, expresó la “bruja”, a lo que Pico manifestó: “A mí me encantaría ser papá”.