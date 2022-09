En una recorrida por el lugar, los denunciantes capturan las escenas más tristes con su lente fotográfico. Nadie se ocupa de despejar los senderos de las ramas caídas, que se caen por efecto del viento o que quiebran los visitantes más dañinos. Las placas de escritura braille que buscaban permitir el recorrido de las personas ciegas ahora son pura hojalata doblada. Y los cercos de los miradores, construidos con maderas poco adecuadas para ese entorno, ahora son sólo vigas rotas que se traducen en una postal elocuente del abandono.

"Es una de las pocas reservas naturales que tiene una laguna glacial", señaló Alex, una de las vecinas de La Angostura que sigue golpeando puertas en defensa de una reserva que parece importarles sólo a los locales. Afirman que ya intentaron todo: notas, llamados y reuniones que no dieron frutos. "No nos contestan de la Municipalidad, tampoco el subsecretario de Ambiente, que ya no me atiende más el teléfono, ni el Concejo Deliberante ni el auditor, ni siquiera la Defensora del Pueblo me ha dado respuesta", explicó.

El pasado 16 de mayo, el gobernador Omar Gutiérrez recibió en la villa a autoridades del Ministerio de Turismo de Nación para inaugurar los senderos interpretativos de Selva Triste. Anunciaron una inversión de 13 millones de pesos para poner en valor este sendero turístico al que calificaron como "el más lindo del país". Cuatro meses después, con ese misma estructura destruida por la caída de árboles de gran tamaño, los vecinos exigen que el presupuesto se invierta antes de que a esos millones "se los coma la inflación".

En particular, los angosturenses piden más mantenimiento para evitar los actos de vandalismo. También reclaman que las construcciones se edificaron sin tener en cuenta el contexto natural en la que iban a estar inmersas, marcadas por el clima hostil y el uso desaprensivo de los turistas, en el marco de una temporada récord. Por ejemplo, señalan que la madera utilizada para las barandas no es resistente, y por eso se quebró a poco meses del estreno.

Selva Triste es un espacio que los vecinos visitan para actividades recreativas y también es el punto de encuentro para los contingentes escolares. A su vez, los guías de turismo hacen allí sus prácticas por el inmenso valor de su flora: Alex aseguró que el 70% de las especies del bosque autóctono se pueden encontrar en ese lugar.

"Es un pueblo que vive siendo pintado y disfrazado como un paraíso que se está destruyendo a pasos agigantados", se lamentó en relación a la falta de cuidado que hay sobre los espacios naturales de Villa La Angostura. Aunque esta reserva está dentro del ejido municipal, agregó que el gobierno local comparte responsabilidades con el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente.

"No hay nada más doloroso que una promesa no cumplida", se quejaron los vecinos a través de un comunicado. Y repasaron las obras que esperan esa inversión de 13 millones de pesos: el proyecto de la puesta en valor de la Selva Triste también incluye un portal de bienvenida, con pasarelas, descansos y cartelería informativa, que todavía no llegaron.

Con todas las puertas cerradas y las notas sin responder, los vecinos que quieren defender su parque natural decidieron denunciar públicamente el mal estado de la Selva Triste que constituye no sólo un atractivo turístico sino un punto de encuentro para los propios angosturenses.