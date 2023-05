Semanas clave para un Gobierno sin dólares y con inflación en alza

El ministro Sergio Massa sigue rascando la olla buscando divisas para que la actividad no continúe su derrotero bajista y se complique aún más el mercado cambiario.

El equipo de Hacienda insiste en focalizarse en las importaciones para que el Banco Central desacelere la fuga de sus reservas. No hay muchas ideas más, teniendo en cuenta las restricciones externas por divisas. Santiago Manoukian, economista de la consultora Eco Go, fue bastante categórico en este punto: “El desafío del Gobierno pasó de ser ahora no cómo acumular reservas sino cómo retenerlas”.