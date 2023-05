¿Señales alienígenas? Los misteriosos patrones detectados en el espacio profundo

Pilotos militares filmaron videos en los que se observan presuntos OVNIS. Pilotos militares filmaron videos en los que se observan presuntos OVNIS.

Otros posibles contactos alienígenas

La posibilidad de contactar con alienígenas es un tema recurrente en la ciencia ficción y en la ciencia misma. Aunque no hay evidencia definitiva de que exista vida extraterrestre inteligente, los científicos han estado buscando señales de vida en el universo durante décadas. Desde el lanzamiento del proyecto SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, por sus siglas en inglés) en 1960, los científicos trataron de detectar señales de radio que pudieran ser de origen alienígena.

Aunque SETI buscó señales de radio durante más de medio siglo, hasta ahora no se halló evidencia de vida inteligente en el universo. Sin embargo, eso no significa que no estén ahí fuera. De hecho, algunos científicos creen que hay señales de vida alienígena en nuestro propio sistema solar.

Por ejemplo, se cree que la luna de Júpiter, Europa, tiene un océano subterráneo que podría albergar vida extraterrestre. La misión Europa Clipper, de la NASA, está programada para lanzarse en la década de 2020 y estudiará la luna de Júpiter para determinar si es habitable.

Aliens.jpg

Otro lugar en nuestro sistema solar donde podría haber vida extraterrestre es Marte. En los últimos años, los científicos han descubierto evidencia de agua líquida en Marte, lo que sugiere que podría haber vida allí.

Más allá de nuestro sistema solar, los científicos encontraron miles de planetas que podrían ser habitables. La mayoría de estos planetas han sido detectados por el telescopio Kepler de la NASA, que observa las estrellas en busca de disminuciones periódicas en el brillo que indican que un planeta está pasando por delante de ella.

Estos planetas, conocidos como exoplanetas, son similares a la Tierra en tamaño y temperatura, lo que los convierte en buenos candidatos para albergar vida extraterrestre. Una forma en que los científicos buscan señales de vida extraterrestre en exoplanetas es midiendo las atmósferas de los planetas. Si hay vida en un planeta, se esperaría que la atmósfera tuviera ciertos gases que solo se producen como resultado de la actividad biológica.

Otra forma en que los científicos buscan vida en exoplanetas es a través del estudio de estrellas cercanas. Si una estrella tiene planetas en su zona habitable, es más probable que haya vida allí. Los científicos pueden buscar señales de radio de origen alienígena que provengan de las estrellas en busca de pistas sobre la posible vida en los planetas cercanos.