Senillosa: empleados tomaron el municipio porque no les aumentan los sueldos

Empleados municipales de Senillosa afiliados a ATE tomaron este martes la Municipalidad tras una reunión infructuosa en la jornada de ayer con la intendenta Patricia Fernández por el pedido de recomposición salarial. “Su respuesta fue que no había plata y que nos íbamos a sentar en enero”, aseguró la secretaria general de la junta interna de ATE, Natalia Cartez.

Los empleados municipales con categoría 18 cobran 70 mil pesos de bolsillo, con un básico de 44 mil pesos, dijo la sindicalista. Los trabajadores de la categoría 24, que es la máxima, cobran 89 mil pesos. “Nuestros sueldos no llegan a los 100 mil pesos”, se quejó.

La intendenta advirtió que el municipio sigue la actualización salarial por inflación, como acordó la provincia con los gremios estatales. “La Municipalidad de Senillosa es subsidiada, depende de lo que le pueda dar el gobernador. Hemos recibido aumentos, pero seguimos estando por debajo de cualquier municipio de la provincia", remarcó la gremialista.

"Venimos de 12 años de haber tenido un gremio ausente”, sostuvo Cartez en un mensaje sindical hacia la interna del municipio.

Según la secretaria general de la Junta Interna de ATE, la Municipalidad de Senillosa "está superpoblada" con unos 600 empleados en su plantilla. Cuestionó que se usan modalidades de convenios, decretos y monotributo. En la localidad viven unas 18 mil personas.

El miércoles de la semana pasada se desarrolló la primera protesta. Ahora, Cartez dijo que permanecerán en el edificio municipal afectando la atención al público y la recolección de residuos. La sindicalista aseguró que se trata de una "toma pacífica".

“La intendenta nos dijo que no hay plata, que no habrá recomposición y que nos vamos a sentar en enero. Seguiremos acá hasta tener una respuesta. La realidad nos está afectando ahora, no podemos esperar a enero”, cerró la dirigente