Ser el primer universitario en la familia: las historias de Carolina y Ramiro

Gran parte de los graduados de la Universidad Nacional del Comahue ( Unco ) son los primeros en su familia en terminar una carrera . Con cada diploma en alto, hay un joven que cumple el sueño vedado de sus padres y abuelos. Es el caso de Carolina Saraco, flamante profesora en Ciencias de la Educación, que se recibió gracias a una beca y nunca olvidará el orgullo que sintió el día de la colación. “El título me demostró que los de abajo también podemos”, remarcó .

Sin embargo, el dinero no sobraba y Carolina empezó a trabajar para colaborar en casa antes de terminar el secundario . Dividía su tiempo entre las clases, la vida de una adolescente y la obligación de ganarse el sueldo.

“En ese momento, pensaba en ir a una universidad, pero no me imaginaba que podía estar ahí, lo proyectaba pero no lo sentía como mi lugar”, recordó.

Carolina.jpg

Al terminar el secundario, ingresó en el plan Becas del Bicentenario, lo que le abrió las puertas de la universidad. Contó que lo tomó “como una oportunidad que tenía que aprovechar, porque dejé de trabajar para hacer la carrera y me dije que tenía que hacerla rápido”.

En su familia, la alentaron a cumplir su sueño. Carolina recalcó que eligió la Unco “porque es la universidad pública y siempre nos criaron con el sentido de lo público, aunque creo que recién me di cuenta de lo que significó esta posibilidad cuando me recibí”.

Carolina 3.jpg

“Yo sabía que estaba la oportunidad, pero el título me demostró que los de abajo también podemos llegar a la universidad y finalizarla; ese día me di cuenta de que iba a poder trabajar de lo que me gusta, que siempre lo sentí como un privilegio por mi historia familiar”, explicó.

Cuando ingresó a la Universidad, también su mamá se largó a cumplir el sueño postergado. “Ella se anotó en un terciario y terminó casi a la par mío, un año antes, y fue increíble, porque había intentado cuando yo era chica pero se le hacía muy complejo porque era madre soltera y tenía que trabajar”, relató la joven graduada.

Carolina completó primero el profesorado en nivel inicial y después del de Ciencias de la Educación. Hoy, mientras ejerce como docente y participa de investigaciones académicas, trabaja en la tesis para graduarse también en la licenciatura.

Ramiro 3.jpg

Ramiro vino de Junín y se recibió en pandemia

Creció en Junín de los Andes, donde sus papás vivían del comercio y siempre le gustó el mundo de los negocios. Por eso, Ramiro Recupero sabía desde chico que quería ser contador y vino a Neuquén a probar suerte en la Unco. “El desarraigo se siente, pero la experiencia de la universidad pública es maravillosa”, recalcó. El mes pasado, en plena pandemia, se convirtió en el primer graduado de su familia.

“En casa, siempre me alentaron a seguir estudiando y terminar la universidad porque mis padres no pudieron; mi mamá lo intentó y no logró recibirse y mi papá no pudo”, confió.

Contó que tuvo algunas dudas antes de elegir la Unco y no fue fácil la mudanza a Neuquén capital porque “el desarraigo se siente, es casi inevitable, pero la experiencia en la universidad pública es maravillosa; en la facultad me encontré con un muy buen clima que me alentó a seguir adelante”.

“Conocí mucha gente afín a través de la facultad de Economía y me ayudó en especial la relación con el equipo de cátedra de Microeconomía, donde tuve la suerte de que me sumaran como ayudante, por eso, apreciaría que ellos estén en el acto el día que me den el título”, comentó.

Ramiro 2.jpg

Ramiro subrayó que la universidad le cambió la vida, no sólo en el plano académico, y que proyecta su futuro profesional acá, en Neuquén, sin perder el vínculo con la casa de estudios donde echó raíces.

Añadió que su historia no hubiera sido la misma si optaba por una institución privada “y por eso creo que es fundamental que se siga financiando un sistema de educación superior gratuito, que es una de las mejores herramientas de movilidad social ascendente”.

Señaló que “la Unco tiene una particularidad que todo el mundo en algún momento te menciona y debe ser porque es verdad: que es la universidad a la que van los hijos de los trabajadores”.

Los egresado del Profesorado y Traductorado en Inglés, durante la ceremonia de colación de grado.

Dos de cada tres se quedan en la ciudad

El 65,8 por ciento de los graduados de la Unco reside en la misma localidad que antes de estudiar. Es decir, que dos de cada tres jóvenes que obtienen el título viven en el mismo conglomerado o región que antes de empezar la carrera. La mayoría, en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Cuatro de cada cinco con empleo

El 81,6 por ciento de los graduados de 2019 consiguió un trabajo formal en los meses siguientes. Eso implica que cuatro de cada cinco egresados tenía empleo un año después de obtener su título. Más del 80 por ciento ejerce en un cargo total o parcialmente vinculado con la carrera en la que se formó.

Los nuevos profesionales egresados de la Facultad de Economía y Administración durante la colación de grado realizada en el Aula Magna de la universidad. Los nuevos profesionales egresados de la Facultad de Economía y Administración durante la colación de grado realizada en el Aula Magna de la universidad.

Primera generación con título

Una encuesta reciente a 1.131 graduados de la Universidad Nacional del Comahue reveló que el 71,9 por ciento es la primera generación con un título de grado dentro de sus familias. El sondeo se hizo meses atrás, sobre los jóvenes que se recibieron en 2019.

Más de la mitad eligió la Unco por tratarse de una universidad pública y, en igual proporción, se decidieron por esta institución por la cercanía con el lugar en el que residían.

La mitad en el empleo público

De los graduados de 2019 que consiguieron empleo, poco más de la mitad, el 53,7 por ciento, se desempeña en el sector público. Otro 28,7 por ciento tiene un puesto laboral en el ámbito privado y un 12,5 por ciento ejerce como profesional independiente.

Entre los jóvenes que cursaban el último año de la carrera, el 68,4 por ciento tenía un empleo estable. Es decir, que trabajaban y rendían las materias finales en simultáneo.