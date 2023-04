Ser tiktoker: de estar aburrido a grabar un video y quedar nominado a un premio

"Uno cuando empieza lo hace sin pensar en lo que va a venir y ya pasaron un montón de cosas", contó a LMNeuquén Renata, que se dedica a hacer contenido de humor, escribiendo y actuando sus propios guiones. "Yo no lo puedo creer. De chico super que quería estar en este ambiente y que me nominen es un sueño", sumó Sebastián, reconocido por sus videos de humor en los que actúa de cajera de supermercado, de preceptora de secundario y hasta de madre de niños.

Martina por su parte recordó sus comienzos con un video de humor que subió cuando estaba en su casa, en plena pandemia: "Gracias a eso hoy puedo hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz", destacó

En la terna de mejor Creador de Contenido están Cristóbal Combes, que con sus videos humorísticos habla sobre la vida en el campo, y Nicolás Caballero, dueño de una de las cuentas más virales de sketches.

"Vos arrancas de tu casa, haciendo un video y nunca imaginas que va a llegar a tanta gente", reflexionó Cristóbal. "Todavía me veo en 2018 en mi pieza, faltando a la facu para estar toda la tarde grabando videos y de repente caen comentarios, seguidores, 'me gusta'. No me entra en la cabeza estar nominado", agregó Nicolás.

Magalí Castagno, nominada a mejor Tiktoker, tuvo sus comienzos con los videos enseñando baile en Youtube, hasta que desembarcó en la famosa plataforma china. "De la noche a la mañana ves cómo tu contenido se viraliza. Es mucha pasión y constancia", comentó.

Y también están quienes usan la llegada de las redes para compartir sus conocimientos culinarios. Ailín Tokman y Andrés Simón no solo son pareja, también comparten en sus cuentas recetas ricas y sencillas. "Estamos orgullosos y contentos de cómo creció nuestro contenido, de estar acá", indicaron.

Los influencers compartieron sus sensaciones.mp4

"Es un orgullo haber subido un video porque estaba aburrida en mi casa y ahora estar nominada a un premio tan importante. Todo su esfuerzo tiene recompensa", compartió Celeste Pamio, nominada a Mejor Instagramer y a Contenido Más Interactivo.

Benjamín Calero, nominado por su contenido en YouTube, no solo mostró su felicidad por el lugar al que llegó, también le dedicó unas palabras a Neuquén: "Es hermoso, me encanta haber venido acá, yo ya gané".

Viendo el panorama, la realidad es que muchos alcanzaron este punto sin siquiera haberlo buscado ni imaginado. La sensación es para todos la misma: "Un día estaba en mi casa, aburrido, hice un video que se viralizó y ahora resulta que me nominaron a un premio". Y a muchos también les pasó esto en una época muy particular para el mundo, la pandemia del COVID y su cuarentena. Después de tantos avances, queda ver lo que se viene.