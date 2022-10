Sexo en la Patria: la fiesta del "vale todo" que prohibieron en Corrientes

El evento "Sexo en la Patria" estaba planificado para los días sábados 15 y domingo 16 de octubre en la localidad ubicada a 39 kilómetros de la capital de la provincia, y se promocionaba como una convocatoria ideal para parejas, tríos y "grupos de amigues", con un aviso en el que además se declaraba al lugar como "Lgbtq+ friendly".

De esta forma, garantizaban que habría "discreción y respeto, consentimiento, sorpresas y consultoría sexológica". Para participar había que hacer una reserva y, si bien no se ofrecieron mayores detalles en la invitación pública, el organizador aseguró en declaraciones radiales a la FM Radio Dos que no se trataba de "una orgía generalizada".

Paso de la Patria Corrientes

"En el evento todo se pauta y se habla. El no, es no. Todo se da con respeto y empatía; con discreción y respeto por la intimidad". Además, agregó que "no hay una garantía del que sea partícipe tenga sexo".

El organizador también destacó que se realizaron tres eventos similares en la provincia de Misiones, pero que en esta oportunidad decidió "respetar la decisión y la incomodidad de la intendencia de Paso de la Patria".

Por otra parte, señaló que se comunicará con aquellos participantes que tenían reservas para el evento y detalló que para acceder a ellas se llevan adelante "varias charlas".

Fiesta pileta

"Son eventos, no son fiestas, son para disfrutar y explorar la sexualidad, propia, del autoconocimiento, en pareja y en comunidad; no es un evento de exclusiva práctica sexual sino que, teniendo en cuenta el contexto de pospandemia y las inseguridades que tiene la gente en las redes sociales, sobre todo por los casos de extorsión y estafas, se trata de una contención, un lugar cómodo y seguro para explorar su sexualidad", aseguró.

Para finalizar, explicó que es una propuesta en la que "estás en la pileta, estás al sol, tomás algo, escuchás música, es decir, una jornada de relax en la que podés explorar tu sexualidad, que no es tocarse, sino que quiere decir 'yo nunca pensé eso, ¿lo haría con mi pareja?, ¿lo haría solo?'".