Shakira se baja de la inauguración del Mundial Qatar: ¿Qué pasó?

Shakira es otra de las cantantes que decidió no formar parte de la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 , el mayor evento deportivo que comenzará el próximo domingo. La primera en no aceptar la invitación fue la británica Dua Lipa y luego, pese a los millones con los que lo tentaron, el músico Rod Stewart.

Lipa decidió explicar en un comunicado de Instagram en el que se niega a visitar el país hasta que no cumplan con su promesa de respetar los Derechos Humanos. “Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes deberían estar fuera por suministrar armas a Rusia”, expresó Rod Stewart quien rechazó una millonaria suma de dinero para tocar en la apertura del evento más importante en el mundo.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la periodista Adriana Dorronsoro en un programa español sobre la negativa de la cantante que ha participado en los mundiales de Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014).

Clausura Sudáfrica 2010

Claro que, a diferencia de los otros cantantes, no se sabe si Shakira tomó la decisión por los mismos motivos o por otros vinculados a su malestar por su reciente separación. Todo indicaría que la artista siguió los pasos de sus colegas. Sin embargo, hubo malestar por la baja de la colombiana a menos de una semana de la gran apertura.

De hecho, en las últimas horas, se publicó en los portales de espectáculo una imagen en la que se ve a la intérprete de “Monotonía” llorando en un parque de Barcelona aunque otros creen que la artista solo se está riendo al ver el dispositivo móvil.