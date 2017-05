Siciliani hot: aseguró que quiere sexo hasta los 70

La ex de Adrián Suar no deja de sorprender con sensuales imágenes y provocativos comentarios. Es que la actriz, luego de llamar la atención en las redes sociales con una postal en la que se muestra semidesnuda, tapada solamente con unas plumas y usando una peluca rubia, se atrevió a brindar una nota radial en la que aseguró que va a querer sexo hasta que sea muy grande. “A los 70 voy a querer cog... y no me falta tanto. En 5 minutos voy a tener 70. Faltan 31 años. Voy a querer con hombres, tal vez con mujeres, pero por ahora me gustan los hombres”.