Sider, el muralista del abrazo entre Messi y el Huevo Acuña

El artista urbano contó que la imagen de los campeones de América formará parte de una obra más grande: "El mural no va a ser solo la imagen de Messi con el Huevo. Vamos a hacer un paredón de quince por cinco metros aproximadamente en el que van a aparecer distintos personajes destacados de la Argentina de todos los ámbitos. Es cuestión de realzar todo lo que han hecho estas personas y el valor que tenemos los argentinos. Somos un pueblo que la ha peleado muchísimo para estar donde está".

"Quienes van a aparecer son personajes de gran referencia cultural en la Argentina. Todavía estamos terminando de definirlo, pero si tuviese que nombrar a algunos diría Favaloro, Maradona y hasta alguno de los primeros personajes de la TV argentina", detalló Sider.

Y si algo le faltaba a esta historia era el reconocimiento del propio futbolista del Sevilla de España: "Acuña vio el mural y me comentó un posteo que realicé en Instagram. Apenas subí el video me di cuenta que había algo que quería editar porque no me gustaba y fui a borrarlo. En ese momento me di cuenta que el Huevo ya había hecho el comentario y para mi significó muchísimo. Más allá de que hayan sido solo unos emojis de un aplauso, para mi fue como una misión cumplida. Después le escribí un mensaje agradeciéndole por su gesto, pero todavía no me respondió. Me imagino que debe tener un millón de mensajes".

El muralista no quiso pasar por alto el apoyo que recibió por parte de los vecinos del barrio, a quienes los considera coautores de la obra de arte. "Imagínate que cuando pintamos este mural todo el barrio se reunía al lado del portón para hacernos el aguante. La gente nos felicitaba y siempre nos tiraba buena onda. Que en mi usuario aparezca el comentario de un jugador de la talla del Huevo Acuña significa un gran halago, no solo para mí, sino también para todos los que estuvieron presentes. Nunca me dejaron solo haciendo el mural, siempre había alguien cerca, dándome apoyo, cebándome unos mates o lo que sea. Es algo que hicimos entre todos y me parece importante resaltarlo", destacó.

El grafitero reconoció su fanatismo por la Selección Argentina e hizo una promesa en caso de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni de la vuelta en tierras qataríes: "Soy un fiel seguidor de la Selección Argentina. Desde muy chico me miro todos los partidos y lo voy a seguir haciendo porque me encanta el fútbol, amo a mi país e históricamente hemos tenido tremendos jugadores. A la gente que hace bien las cosas en Argentina hay que apoyarla a morir porque es nuestra bandera en el mundo. Si ganamos Qatar 2022 me encantaría hacer un super mural. Así que espero que las cosas vayan bien y podamos festejar todos juntos a fin de año".

Una vida ligada al ambiente urbano

Sider nació en la provincia de Salta, pero fue criado en la ciudad de Trelew, Chubut. Actualmente tiene 30 años y hace siete llegó al Alto Valle para seguir desempeñándose en lo que más le gusta: el arte urbano.

-¿Cómo nació tu pasión por los grafitis y los murales?

He viajado mucho por la Argentina, lo que me ha permitido ver la evolución de los murales y los grafitis en el país. Desde muy chico me empezó a apasionar mucho el tema de la grafología, como las firmas en las paredes, los distintos estilos de letras, los colores que se utilizan, los efectos y demás. Ponerle atención a todo esto fue lo que me enseñó a dibujar y a pintar, porque a partir de las letras fui componiendo de a poco mi estilo y fui entendiendo de tridimensión, sombras, luces y otros efectos visuales.

-¿A que edad tuviste tus primeras experiencias en el ámbito?

A los 15 años ya había agarrado mis primeros aerosoles con un grupo de amigos que tenía en Trelew, con los que hacíamos break dance. Después cada uno fue creciendo y nos fuimos enfocando en distintas cosas. Yo me quedé muy identificado con la cultura del hip hop y decidí seguir grafiteando porque era algo que sentía que podía hacer en todas partes.

Tiempo después decidí salir a pintar por mi barrio para que las paredes no sean solamente grises o que estén pintadas por políticos. Empecé a hacer mis laburos con mi propio esfuerzo económico y de a poco se me fueron presentando oportunidades. Con el tiempo también deje de poner mi nombre en mis trabajos y opté por utilizar mi nombre artístico, porque estaba pintando mucho en la ciudad y necesitaba mantenerme anónimo. Quería que todos mis dibujos estén enfocados en el arte y no en mi persona.

-¿Cuándo te diste cuenta que podías dedicarte a esto?

Yo no podía dejar de pintar porque me encantaba, pero con el paso del tiempo entendí que necesitaba conseguir a alguien que me pueda ayudar a pagar los materiales. De a poco fui conociendo gente que me pedía que haga cierto tipo de mural en determinado lugar y así fue como llegue a obtener el trabajo que tengo hoy en día, que son siempre laburos a pedidos y cuadros.

Últimamente me estoy enfocando también en lo digital, porque a causa de la pandemia tuve que aprender a incursionar en este mundo. Comencé a trabajar con tablets para hacer logotipos, portadas y enfocar todos mis conocimientos en el diseño gráfico.