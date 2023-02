Siete propuestas para compartir en el Día de los Enamorados

Bajada romántica por el Limay

Para los aventureros y amantes de la naturaleza, Quatro Vientos ideo una travesía exclusiva para enamorados. La misma consiste en una bajada desde Senillosa a China Muerta cuando cae el sol.

El recorrido en kayaks es una propuesta perfecta para quienes tengan ganas de divertirse y contemplar paisajes de ensueños al atardecer. La aventura arranca a las 18 y finaliza a las 21:30 con un fogón y un brindis bajo las estrellas. Con cupos limitados, la excursión tiene un valor de 7500 pesos.

Cena especial ambientada con show de saxo en vivo

La velada organizada por el Hilton Garden Inn y la Bodega Familia Schroeder incluye un menú por pasos con los nombres de clásicos de la música romántica. "When a man loves a woman" es el nombre de la recepción armada con queso brie fundido, chutney de duraznos, castañas de cajú con miel y merken.

El inoxidable hit "All you need is love" de The Beatles inspiró la alternativas para la entrada. Una de ellas es labne, berenjena asada, mix de hierbas y encurtido de cebolla morada. La otra ofrece langostinos a la chapa con jengibre, lima, hierbas y emulsión de pimientos asados.

Uno de los emblemas de U2, "With or without you", enmarca los principales de trucha neuquina, tomate rostizado, cake de papa y relish de pistachos u ojo de bife sous vide, vinagreta de romero y vegetales chamuscados.

"Still loving you" suena para la cuota dulce con agua de frutillas, frutillas frescas y granita de menta. "I will always love you" es el broche final con chocolate intenso, bourbon y cerezas.

View this post on Instagram A post shared by Hilton Garden Inn Neuquen (@hgineuquen)

El menú tiene un costo de 9.500 pesos por persona, incluye botella de vino por pareja y una copa de espumante para cada uno.

Las reservas para cenar en el hotel situado en Avenida Argentina 1200, se pueden hacer por mail (NQNGI_SALESADM@hilton.com) o por teléfono: (299) 523-5677

Una noche en el Hilton Garden Inn

Quienes deseen compartir una nota en el hotel ubicado en Avenida Argentina 1200 cuentan con una propuesta de alojamiento y cena por 52 mil pesos. La misma incluye habitación para dos personas, cena especial de tres pasos, desayuno buffet, cortesias dulces , botella de espumante deseado con late check out a las 18. La opción no solo está disponible para el 14 de febrero, sino que tiene un periodo de vigencia que va del 11 al 21 de este mes.

Cata de postres y espumantes en San Patricio del Chañar

Familia Schroeder ofrece un programa turístico completo con propuestas gastronómicas y

actividades pensadas para disfrutar de un entorno especial y un paisaje de belleza natural entre viñedos. Todos los paisajes enamoran y son adecuados para el regalo perfecto en San Valentín: Gastronomía, naturaleza y los mejores vinos.

El 15 de febrero, la bodega abrirá sus puertas para hacer una visita guiada que culminará con una cata de postres y vinos espumantes. El valor de la actividad es de 4 mil pesos por persona e incluye un voucher de descuento de regalo.

Aparte de la cata especifica de San Valentín se puede optar por un picnic para 2 personas (precio aprox $9.500) entre viñedos, y previamente venir a realizar la actividad de vendimia, que arranca a las 10.30am, tiene un costo de $3.500 y recorrerás los viñedos cosechando en compañía de un experto tus propias uvas.

Para quienes no han recorrido la bodega aún, pueden elegir entre las opciones de visita con el recorrido tradicional y finalizar con una degustación de vinos en la cava del dinosaurio.

En Saurus Restaurant se podrá disfrutar de platos protagonizados por productos patagónicos, con una carta diseñada por el Chef Ezequiel González. La cocina de Saurus es de autor, de producto, estacional, en donde se priorizan los productos de la zona de Alto Valle y Patagónicos- El menú de 3 pasos tiene un costo por persona de aproximadamente $10.000 donde Saurus Restaurant abre de miércoles a domingos y feriados de 12 a 15.

Para reservas comunicarse al whatsapp: +54 9 299-409 1754 /

restaurantenbodega@familiaschroeder.com

Bodega Familia Schroeder

Sushi para comer donde quieras

Sushi Sur Nqn promociona dos combos para compartir el 14 de febrero. Uno de 30 piezas con vino reserva chardonnay por 6.900 pesos. Más económica, la opción vegetariana cuesta 4.600 pesos.

La segunda propuesta tiene un costo de 6.400 pesos. Está compuesta por 15 piezas de Sushisur, 15 vegetarianas y vino reserva chardonnay.

View this post on Instagram A post shared by Sushisur Neuquen (@sushisur.nqn)

Las reservas se pueden hacer a través de Instagram y quienes paguen en efectivo tendrán un 10 por ciento de descuento.

El Oscuro Meson

Aunque suele abrir las puertas los fines de semana, el particular restó Luciano Alcade armó un menú especial para el martes 14 de febrero. El mismo incluye una recepción de cremoso ahumado con caseritos al horno de barro, ceviche o brusquetas de hongos, cebolla caramelizada, cherry, rúcula y mozarella, de entrada.

Las tres opciones de plato principal para elegir son: raviolones de vegetales quemados, curry y queso de cabra con salsa rosa; bondiola porter braseada con boniato y picles picantes o salmón marinado con costra de almendras y parmesano al horno de barro.

Tiramisú, flan de la casa y brownie son las alternativas de postre para coronar la velada en el restaurante a puertas cerradas que ofrece un ambiente intimista, con una decoración particular y un toque lúdico dado que solo se puede acceder con reserva y contraseña. Ideal para disfrutar en pareja.

View this post on Instagram A post shared by (@eloscuro_meson_)

El Oscuro Mesón está ubicado en Santos Della Gaspera & Marta Verón de Mora, Centenario. Reservas al (299) 6599862.

Botánico

El espacio emplazado en Coronel Olascoaga 1590 también dispuso un menú - con opciones vegetarianas- para la ocasión, encabezado con carpaccio de bresaola con aioli y alcaparras o carpaccio de berenjenas como appetizer. De entrada, rosti de papas con langostinos o bruschetta caprese.

Para los principales apostaron por bife braseado de panceta ahumada con cremoso de choclo y parmesano o cordero braseado con puré de zanahorias, jengibre y miel, reducción de oporto y malbec y begetales baby.

Para quienes no quieran comer carne, podrán optan por canelones de acelga y ricotta con queso de cabra gratinado con salsa de tomate o bien, humita en cazuela de barro con salsa quiquirimichi.

El cierre goloso podrá hacerse con semifreddo de maracuyá con leche condensada y lima o esfera de chocolate semiamargo con cerezas y licos de cerezas.

El valor del menú supera los 9 mil pesos, incluye vino Luigi Bosca malbec, Brut Nature, gaseosas línea Coca Cola, agua mineral y copa de Baron B.