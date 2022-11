Sigue el corte en Añelo: dejaron pasar a alumnos de una primaria

Explicó que el ómnibus que los trasladaba desde Villa Carlos Paz, donde permanecieron una semana, pasó por la capital neuquina a las 19 y a las 22 ya no pudo continuar viaje a su lugar de destino.

La madre indicó que ni bien se enteraron que habían quedado varados, se comunicaron con la Policía local desde donde le señalaron que supuestamente iban a poder pasar particulares. “Hasta el momento están ahí. Les pedimos que dejen pasar a nuestros hijos, por favor. Entiendo lo que están pidiendo, pero son nuestros hijos, no es cuestión que estén arriba de un colectivo”, rogó entre sollozos la madre.

Las familias están comunicadas entre sí, tratando de saber cómo se encuentran sus hijos y cuáles son las alternativas para poder irlos a buscar. “No hemos dormido en toda la noche, no pueden regresar a Neuquén, no pueden venir para acá. Están ahí atrapados”, agregó.

Pensaron que una alternativa era poder circular por Catriel, pero la tormenta que afectó a Rincón durante unas 48 horas, dejó anegados los cañadones. Estaba cortado a la altura de los cañadones, por lo que tampoco pudieron salir a buscarlos, recién ahora está habilitado.

“Le suplicamos por favor que los dejen pasar. Encima los chicos se asustan, en los últimos mensajes mi hija me decía por qué no la había ido a buscar”, contó Campos angustiada.

Los cortes

En la mañana de este martes los cortes se producen en rutas 7 y 17, en Ruta 17 camino a Cutral Co, en Ruta 7 a la altura de Batería tres, en ruta 7 a la altura de viviendas policiales y a la altura del Hotel Da Vinci camino a Rincón.

Corte Añelo.jpg Gentileza Emilio González

A más de 24 horas del inicio del bloqueo en los accesos de la localidad de Añelo, anoche no se arribó a una solución que destrabe el reclamo de vecinos por falta de agua. Se trata de vecinos del sector de la meseta quienes aseguraron que hace más de cuatro días que no tienen agua y los camiones municipales no los abastecen.