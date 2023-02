Sigue la búsqueda de Jonas: "Dicen que le vendieron un pancho"

De allí regresaba en la tarde de este miércoles su hermana, Rosa Juan, lamentablemente sin novedades. "Fui a buscarlo a Cipolletti y me dijeron que lo vieron en un carrito de panchos de la plaza San Martín, cercano a la Comisaría Cuarta. Me dijeron que la chica de ahí le vendió uno hoy, como a las 12.30 del mediodía. Lo fui a buscar, pero no lo encontré. Recién estoy volviendo", contó la mujer, en diálogo con LMNeuquén.