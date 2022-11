Sigue la polémica por el Metrobús: "Es un sistema forzado"

Además, consideró que se trata de "un sistema que había sido forzadamente instalado en un lugar que no estaba preparado para eso".

ON - Metrobus (12).jpg Omar Novoa

En cuanto a la seguridad vial, las problemáticas que planteó fueron que "la vía favorecía la velocidad de los vehículos particulares, de aquellos que generan un transporte individual o de pocas personas. Al transporte público de pasajeros solamente le permite el desplazamiento de un solo micro. Por eso, tampoco fue diseñado para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad".

De esta forma, según explicó Prueger, los peatones, las personas con movilidad reducida y los ciclistas no fueron beneficiados ni incluidos y esa sería uno de los principales aspectos a tener en cuenta. "Lo que hay que hacer es incluir a aquellos que no fueron incluidos, mejorar las condiciones de las veredas", precisó.

ON - Metrobus (1).jpg Omar Novoa

Otro aspecto que marcó es que deberían realizarse carriles que no sean exclusivos sino preferenciales y que "permitan que el colectivo pueda generar sobrepasos y, en caso de que la ambulancia o la policía necesiten circular, también puedan utilizar ese carril".

Por otro lado, explicó que no está en contra del sistema de Metrobús ya que observa que en otras ciudades este sistema tuvo muchos beneficios en el tránsito, pero no es el caso de la ciudad de Neuquén. "No estoy de acuerdo en haber forzado una obra en una vía que no estaba diseñada ni preparada para eso", lanzó y agregó que "fue forzado en el marco de una campaña política que no estaba priorizando el sistema de transporte público".