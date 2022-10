Sigue la polémica por el Taxi Rosa: taxistas reclaman que no avance

Mirta Sierra, una taxista autoconvocada, aseguró que son varios los que se reúnen para decirle "un no rotundo a este tipo de abuso que quiere hacer un grupo de mujeres acompañadas por algunas concejales".

"Estas señoras, con todo el dolor de mi alma porque son mujeres, quieren pasar por encima de todo esto. Querían 50 licencias y, como no las consiguieron, ahora van con esta otra ordenanza que sería pedir las licencias de nuevo, porque una parada incluye licencias", aseguró la taxista.

AM protesta taxis consejo deliberante (3).JPG Agustin Martinez

Sierra consideró que no se puede poner a todos los hombres en la misma bolsa y que habrá abusadores en el rubro como lo hay en otros, pero que también hay hombres buenos y que este tipo de ordenanza sería discriminatoria para con ellos.

La mujer consideró además que "habilitar este tipo de norma sería el primer paso para luego habilitar el Uber". "Me molesta que pasen por encima de todos los compañeros que hacen 10 años tienen licencia y no les dan paradas. ¿Desde cuándo porque somos mujeres necesitamos un trato especial?", lanzó la taxista.

Por su parte, otro de los integrantes de los taxistas autoconvocados, Marcos Jara, realizó un descargo público a la concejala impulsora del proyecto de ordenanza, Cecilia Maletti (Libres del Sur), a quien la acusó de buscar un conflicto entre colegas hombres y mujeres de los taxis.

"Señora Maletti no le parece que en vez de buscar el conflicto entre colegas de taxi hombre y mujer porque no presenta un proyecto para que la más de 1200 familias taxistas, que todavía no cuentan con vivienda propia, puedan tenerla (sic)", escribió.

Jara aseguró que en "la era 2022 hay familias que no cuentan con gas, luz y agua adecuadas en los barrios más carenciados de la provincia" y agregó: "¿Porque la saña entre colegas de taxis hombres fundamentando la violencia y la discriminación hacia nuestros pares? ¿No le parece discriminativo que por el solo hecho de ser hombre me trate como violento, acosador y demás?".