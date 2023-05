Si bien hubo denuncias cruzadas de acoso escolar entre los estudiantes y la mujer denunciada, la mamá de una de las niñas agredidas ya realizó tres denuncias para evitar el ingreso de la mujer al edificio escolar. Aseguró que las autoridades no tomaron intervención bajo la excusa de que las agresiones físicas no fueron dentro del establecimiento sino en el sector de acceso.

En diálogo con LU5, Alejandra Alberdi, la mamá de una estudiante agredida, afirmó que ya realizó tres denuncias y que busca que la mujer ya no ingrese al colegio. "Son cuatro los estudiantes atacados, a una nena la van a cambiar de colegio, yo pensé en hacer lo mismo pero a mí me gusta la enseñanza y que no pierden días de clases, y me pregunto por qué la tengo que cambiar yo", señaló.

Agregó que su hija sufre de epilepsia y que, a partir del primer episodio, cuando la mujer quiso tirarla por las escaleras, la niña tiene pesadillas, dificultades para dormir y ataques de pánico. Por eso, busca poner fin a estos episodios violentos a partir de la prohibición de ingreso para la mujer acusada.

Según detalló, la mujer acusó a las niñas de mirar mal a su hija y no juntarse con ella en los recreos. "Son cosas de chicos, yo como mamá no me involucraría en algo así", dijo y agregó que las autoridades permiten que la mujer ingrese porque tiene otros hijos cursando en el establecimiento.

Alberdi suele llamar a la comisaría primera para garantizar la presencia de un patrullero afuera de la escuela, con temor a que vuelvan a atacar a su hija. Agregó que ya se produjeron al menos tres episodios de tensión, por lo que busca que se garantice la seguridad de la estudiante.

"Las autoridades dicen que presentaron denuncias pero yo no vi ninguna", se lamentó la mamá de la niña agredida, que apunta a que haya más control para evitar otros momentos de violencia dentro del San Martín.