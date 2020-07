Silvia Süller fue internada por el "síndrome del corazón roto"

Con una foto posteada en Instagram de la habitación del sanatorio donde sólo aparecía la cama, Silvia Süller contó el incidente de salud que tuvo. "Internada en el día de ayer. Ya les contaré, ahora no puedo hablar. Los quiero. La afección es del corazón y se llama "Síndrome del corazón roto" y es totalmente emocional. Como me pasó en el 2018, ¿Recuerdan? un infarto que me puede llevar hasta la muerte", escribió.

El síndrome del corazón roto provoca síntomas similares al del ataque cardíaco (intenso dolor de pecho, sudor frío, ritmo cardíaco irregular, dificultad para respirar). Solo que en este caso la afección es temporal y no deja secuelas graves. Generalmente lo padecen las mujeres mayores de 50 años.

Una vez dada de alta y ya en la comodidad de su casa, Süller aprovechó para relatar el episodio que la llevó a estar internada: "Ya en casa recuperada. Los leo a todos y les agradezco en el alma todos los mensajes de cariño, rezos y buena onda que me mandaron dándome fuerzas. Pensé siempre que sola iba a poder superar el pasado como lo hicieron "ellos", pero ¡No puedo!. Tengo una afección al corazón que está sanísimo, gracias a Dios que se llama "Síndrome del corazón roto". Es totalmente emocional pero ataca al corazón y te lleva al infarto y hasta a la muerte misma".

"Tuve dos y no quiero un tercero. Por eso, para tranquilidad mía y de todos los que me quieren, les cuento que empiezo terapia la semana que viene. Necesito y quiero olvidar el pasado y que el subconsciente no me traicione más. Soy muy fuerte y sé que lo voy a lograr. Los quiero", cerró la mediática.