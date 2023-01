Silvia Süller habló de su difícil momento económico y aclaró "todo"

El mundo del espectáculo tiene algunas cosas difíciles de entender para la gente ajena a él, y a pesar de que pueda parecer todo glamour y fortuna, la realidad es que no todo el mundo que es famoso es rico, todo lo contrario. Sin embargo, muchos de los mediáticos no pueden explicar claramente de que viven, generando preguntas incómodas por parte de los periodistas. Un ejemplo de esto es lo que vivió Silvia Süller en las últimas horas.

Además, la mediática también tuvo tiempo para despotricar contra Fátima Flores, quien la imita en uno de sus shows. “Estoy un poco podrida de Fátima y de que me imite. Hace 15 años que lo viene haciendo y esto es promoción para ella... nunca me invitó al teatro, nunca me llamó cuando tuve el infarto”, dijo enojada. Vale aclarar que Moria Casán también mostró su enojo por lo mismo.

Las incógnitas alrededor del dinero de Silvia Süller pueden ser rastreadas hasta el inicio de la pandemia, cuando tuvo que ingeniárselas con un trabajo particular. “Mi trabajo es puramente social y de casa no me muevo ni loca. Decidí recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora por 300 pesos. Charlamos de lo que quieran”, contó en su momento y agregó: “Me escriben por privado y les paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestran el papel (la constancia de la transferencia) hablamos y también videollamada, se entiende”.