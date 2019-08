El ser consultado sobre si creía que hubo mala praxis en el tratamiento a su mamá, fue contundente: "Sí, y no voy a parar. Ahora estoy hecho pelota, pero ya voy a ir, me voy a sentar frente a una cámara y voy a contar todo".

Antes de revelar esto, Guido y Silvia habían contado en Nosotros a la Mañana todo el proceso que vivió Nélida durante los últimos días. "El día anterior a que la internaran, hace 15 días, mi mamá estuvo lo más bien, cenando afuera, como siempre. Fueron a comer pizza con cerveza con mi hermano. Y, al día siguiente, le salió todo un sarpullido en el cuerpo, llamamos a un médico, le dio un remedio, no le hizo nada, y al otro día estaba peor y ahí la internamos”, dijo la ex de Silvio Soldán.

"Después le salió un herpes en la boca que se le propagó por la lengua, la garganta y el esófago, y ahí le hicieron un estudio de defensas, que dio que las tenía tan bajas como las de un inmunodeficiente. Entonces se empezó a pescar cualquier bacteria o virus que hubiera en el ambiente. No tenía glóbulos blancos, rojos, plaquetas, de repente no tenía nada. Hay cosas que no nos cierran sobre el fallecimiento de mi mamá. Estaba muy sana, solo tenía problemas de memoria. Es muy fuerte lo que pensamos que sucedió”, agregó Guido."Hay cosas que no nos cierran", remarcó Silvia.

