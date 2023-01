Silvina en la marcha por su hija: "El día que mataron a Agustina perdí el miedo"

“Agustina no está para defenderse, pero nos tiene a nosotras. Por eso todo el mundo me dice ´te vemos tan fuerte´. Es que quien va a hablar por ella sino no soy yo, que soy la madre”, resaltó.

Capello destacó su optimismo por los resultados de la investigación que determinó la imputación de Parra, y ponderó a la brigada que se creó especialmente para seguir el caso.

“La conformación de esa brigada fue un antes y después. De hecho, yo tuve otra fortaleza a partir de la charla con la Brigada. En las marchas ya no me veían llorando, porque me parecía que íbamos por buen camino”.

Valoró “que haya un asesino menos suelto vamos por un futuro mejor”.

Cómplices

Silvana reiteró que sospecha que el acusado no actuó solo, y que hay más involucrados que pueden quedar expuesto y vulnerables a sufrir las consecuencias, según vaticinó.

Para ella “hay mucha gente cómplice que avaló y que se cree que por saber algo y no decirlo está libre de culpa y cargo. Me parece que el que hoy está durmiendo tranquilo, que no le vuelva. No se lo deseo a nadie”.

Agregó que “hay gente que lo apoyó, lo asesoró y lo orientó, más allá de los padres, familiares y amigos, abogados o lo que sea, acá hay más gente”.

Admitió que no es una certeza que se funde en un indicio probatorio, sino que es una presunción. “No me lo dijo nadie, lo digo yo”, aclaró.

Lamentó que a esas personas “si no les importó antes, no les va a importar ahora”.

“Pero todo decanta. Tardó cinco meses esto, nosotros lo sabíamos desde hace mucho tiempo, decantó y va decantando, lo siento mucho por ellos”, advirtió.