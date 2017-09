Silvina Luna y el Polaco volvieron a separarse, con Barby Silenzi como la tercera en discordia. La actriz contó que el fin de semana habló con la bailarina “para tener buena onda con ella”. “Le dije que por favor no me quitara el saludo porque yo la saludo siempre cordialmente. Ella, muy cara de or..., se paró y se fue, muy maleducada. Muy maleducada. No voy a hablar más de ella”, comentó Luna.