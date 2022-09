Simuló ser bancario y le robó 40 mil dólares a una mujer de 76 años

Una mujer de 76 años fue estafada por un supuesto empleado bancario en Cutral Co. El hombre se llevó más de 40 mil dólares de sus ahorros y sus alhajas . Ante esta situación, la Policía local ya investiga el hecho.

La estafa ocurrió el pasado viernes 9 de septiembre por la tarde, aunque se dio a conocer en las últimas horas. De acuerdo al relato de la víctima, ella se encontraba sola en su casa cuando llegó un hombre al que no conocía y golpeó las manos. Al momento de salir a atenderlo, este se mostró muy amable y le dijo que era empleado de un banco y que iba de parte de su marido para buscar los dólares que guardaban en la vivienda para depositarlos .

La mujer no cayó en cuenta de que había sido engañada hasta que llegó su marido y le aseguró que él no había enviado a nadie. “La señora tampoco se percató de la hora. La atención al público no se extiende hasta esa hora”, señaló en el parte informativo el comisario Marcos Mazzone.

Al darse cuenta de la estafa de la que habían sido blanco, se acercaron a la comisaría para radicar la denuncia y aportar la mayor cantidad de datos posibles sobre el timador. Según precisó la mujer, el hombre usaba un suéter y un pantalón oscuro, era delgado, alto de aproximadamente 1,80 metros, tez clara y llevaba el pelo corto.

Dadas las circunstancias, el comisario indicó que se encuentran trabajando en una minuciosa búsqueda del delincuente realizando un minucioso relevamiento de las cámaras de seguridad que hay en la cuadra e inmediaciones y, por el momento, no descartan ninguna hipótesis.