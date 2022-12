Sin acuerdo salarial, los judiciales se reunirán con el TSJ en febrero

"El Tribunal volvió a manifestar que no pueden expresar ningún porcentaje de adelanto tal como nosotros lo pedimos, porque necesitan garantizarse todos los fondos para cubrir esos porcentajes en el año. Además, sostuvieron que ya está la autorización para cubrir ese desfasaje de salarios en el presupuesto aprobado, pero en este momento no están en condiciones de definir ya ese adelanto solicitado2, contaron desde el gremio, tras la reunión, a través de un comunicado.

"También nos propusieron continuar en contacto en el mes de enero del 2023, a lo que le reiteramos nuestra posición que no queremos perder ningún mes de recuperación y más aún en un contexto de inflación creciente", agregaron.

"Por otra parte, ante la información de que estaban cargando días para descontar, desde el SEJuN planteamos que no efectivicen esos descuentos porque se termina condicionando la negociación salarial y además, el Sindicato no va a avanzar en nada si no está sobre la mesa la devolución de los días descontados" enfatizaron.

El Tribunal Superior de Justifica frenó el beneficio a un abusador.

"Ante esto, con un 87% de aprobación, el plenario provincial resolvió concurrir a la reunión del día 6 de febrero. A su vez rechazó los descuentos por los días de paro y exigió su devolución urgente. Y por último, reiteramos la solicitud de anticipo del 10% al mes de febrero y la urgente apertura de una mesa salarial para el 2023", concluyeron desde SEJuN.

Más allá de la falta de acuerdo con el TSJ, las autoridades de SEJuN se dirigieron a sus afiliados para destacar los logros del sindicato a lo largo del 2022.

"Asumimos la conducción del sindicato en marzo y empezamos a concretar los compromisos de campaña que giraron en 3 grandes ejes: Recuperación salarial, Convenio Colectivo y Carrera Judicial. Ese mismo mes, logramos una recomposición salarial del 21% y la actualización trimestral por IPC con adelantos del 5% en los meses de junio, agosto y noviembre, que se ubicó dentro las mejores logradas por un sindicato judicial nucleado en la Federación Judicial Argentina, subrayaron.

Reafirmando nuestro posicionamiento ideológico 'que el salario no es ganancia', seguimos construyendo el frente intersindical junto a los gremios ATEN, ANEL, UPCN, SIPROSAPUNE, UNVAP Y SADOP con quienes llevamos adelante jornadas de protestas, movilizaciones, asambleas y campañas de difusión, logrando que la legislatura provincial sancionara la ley que excluye del cálculo de ganancias los adicionales por zona y ubicación desfavorable", recalcaron.

"En el marco de la Ley 2670 retomamos la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo y después de varias reuniones plenarias, logramos plasmar varios capítulos, destacando el aporte de los compañeros y compañeras que mejoraron notoriamente nuestro piso de derechos", agregaron.

"En el 2023 retomaremos la discusión y abordaremos los escalafones, donde hay consenso para acortar la carrera administrativa, la posibilidad de que sectores específicos tengan su escalafón y, en general, para que todos los sectores que representa el Sindicato tengan una proyección de carrera", anticiparon.

"Impulsamos desde el sindicato la realización de concursos para varias dependencias judiciales de la provincia, logrando que varios sectores postergados en su carrera pudieran rendir y ascender, encontrándose en trámite varias convocatorias de concurso, lo que hace un total de 337 promociones en el año en curso", ponderaron.

En otro orden, resaltaron: "En el del Día Internacional de la Mujer, visibilizamos la denuncia contra el juez de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas, acusado por abuso sexual y maltrato laboral, logrando la apertura del jurado de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones, siendo la primera denuncia de estas características que llega a esta instancia".

"Recorrimos las dependencias judiciales de las 5 Circunscripciones que nos permitió conocer la realidad de las y los trabajadores, comenzando rápidamente a trabajar para mejorar las condiciones laborales. Impulsamos las elecciones de delegados y delegadas, que tuvieron una gran participación en toda la provincia. También fortalecimos las asambleas en cada oficina, al igual que los plenarios provinciales, indicaron.

"Pese a las dificultades financieras y ante esta inestabilidad económica que vive el país, continuamos con la realización de obras en los predios de China Muerta y Zapala, como así se encuentran en vista la refacción del edificio en Chos Malal para contar con un espacio destinado a las oficinas del Sindicato", destacaron.