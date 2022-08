Sin Benedetto ni Zambrano, Boca recibe a Rosario Central: hora y TV

Con respecto al equipo que visitó a Racing, Ibarra realizó cuatro modificaciones en la práctica del pasado martes. Dos de ellas fueron obligadas: Facundo Roncaglia y Luis Vázquez ingresaron por los suspendidos Darío Benedetto y Carlos Zambrano. Por otro lado, el entrenador sorprendió poniendo a dos juveniles: sacó a Martín Payero del once inicial y puso a Cristian Medina, quien tuvo un muy buen ingreso en el Cilindro, y metió a Agustín Sández en reemplazo de Nicolás Figal, quien arrastra una sobrecarga muscular. No se descarta que el ex zaguero de Independiente sea de la partida ante el Canalla, pero el técnico prefirió darle descanso en el entrenamiento para que termine de recuperarse.