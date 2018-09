Sin documentos ni registros de algo similar

Hace dos meses aproximadamente el Cacique tuvo que viajar durante 24 horas la ruta que une Loncopué con Rincón de los Sauces, ciudad que debían visitar para disputar un partido. Aquella aventura se transformó en pesadilla cuando la nieve comenzó a ganar lugar sobre el asfalto e impidió al colectivo que trasladaba al equipo continuar su regreso. Varados, tuvieron que ser socorridos por Defensa Civil y albergados en el Club Pérfora.

El sábado pasado el pitazo final de Néstor Garrido decretó la victoria por parte de El Porvenir ante Loncopué por 4 a 1 y marcó un nuevo hecho insólito que volvió a sorprender al Cacique.

En Plottier los jugadores de primera división de Loncopué tuvieron que acudir a la Comisaría Séptima porque quedaron indocumentados, ya que la terna arbitral extravió los documentos de identidad de los jugadores titulares.

“Al final del partido nos acercamos al vestuario de los árbitros y nos entregan los 16 documentos de los jugadores de la categoría reserva pero no de los de primera división. Nosotros incluimos en la planilla cuatro chicos de reserva porque no tenemos el plantel completo, así que el juez nos expresó que no tenía la documentación de los restantes”, contó aún sorprendido Rubén Bucarey, presidente de la Asociación Deportiva de Loncopué.

Si bien todo parecía un malentendido o una broma pesada, los documentos de identidad de los 11 titulares nunca aparecieron. El mandamás del Cacique expresó a LM Neuquén su preocupación por la situación que vivieron pero rescató la buena voluntad del árbitro principal, Néstor Garrido, y del equipo rival. “Néstor siempre tuvo buena voluntad, confío en su honestidad y esto es un hecho raro pero está dentro de lo que puede pasar. No culpamos tampoco a la gente de El Porvenir porque siempre estuvieron ayudándonos en la búsqueda, hasta nos acompañaron a la Comisaría Séptima a hacer la exposición”, aclaró Bucarey.

"Nuestra principal preocupación es poder jugar la próxima fecha. Vamos a pedir el costo de renovación del DNI".Rubén Bucarey. Presidente de la Asociación Deportiva Loncopué

"Si se solicita el costo de renovación, nosotros vamos a derivar el pedido a quienes hayan sido los responsables".Luis Sánchez. Presidente de Lifune

El conjunto del norte neuquino acudió a Lifune para poder disputar la próxima fecha sin los DNI de los jugadores. Rápidamente, Luis Sánchez, presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén, llevó tranquilidad al Cacique, al ser consultado por este medio sobre si habría posibilidad de que no puedan disputar el cotejo venidero. “Es una situación insólita la que se vivió, no ha pasado antes. Los chicos van a poder jugar, si esa es la preocupación de Loncopué, puedo afirmar que además de los documentos de identidad contamos con credenciales por una cuestión administrativa y para este tipo de problemas”, afirmó Sánchez.

En su primera temporada en la segunda categoría del fútbol neuquino, la Asociación Deportiva de Loncopúe vivió experiencias que ningún equipo de fútbol quisiera vivir. Ahora deberán renovar el DNI, pero ¿se renovará la suerte?.

11 jugadores se quedaron indocumentados

Si bien en un partido firman 11 titulares y 4 suplentes, lo cierto es que Loncopué sólo recibió cuatro DNI del equipo de primera división.