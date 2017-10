Sin galán de película

La película, que comenzará a rodarse en mayo de 2018 en Buenos Aires, tiene un guión muy jugado pero alejado de las comedias picarescas. La periodista Débora D’amato, quien dio la primicia del debut actoral de Wanda, anticipó que el proyecto no es concebido como un producto comercial, sino que sus impulsores buscan hacer un trabajo de calidad con la aspiración de que se convierta en un film de culto.

Peretti: El actor dijo que no lo convocaron, pero que no tiene problema en trabajar con la rubia.

¿Y el platinado?

En medio de la expectativa que genera verla en la pantalla grande, la esposa de Mauro Icardi irrumpió en las redes con un look diferente. La flamante actriz, que hace poco grabó una participación en la novela Golpe al corazón, posteó una foto en las redes donde se la ve morocha. Si bien no hizo un comentario al respecto, hizo una encuesta en Instagram Stories para saber si sus fans aceptaban esta nueva transformación. Es probable no sea su cabello sino una peluca y que la imagen forme parte de alguna producción para su nuevo reality o que sea un adelanto del look que tendrá en la película.