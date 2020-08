Sin permiso: secuestraron una decena de colectivos y combis

En las últimas dos semanas, 11 unidades de transporte de pasajeros de larga y media distancia fueron secuestrados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte ( CNRT ) por circular sin la autorización pertinente. Se da en el marco de un mayor endurecimiento de los controles para evitar que ingresen vehículos que no estén habilitados a la provincia.

Desde el organismo han identificado un relajamiento por parte de las empresas a la hora de circular e ingresar a la provincia de Neuquén, por lo que decidieron, desde la CNRT, volver a activar las alarmas en torno a la circulación de trabajadores y transportistas.

Por esa misma razón, los vehículos y choferes que no estén habilitados por la Subsecretaría de Transporte de Nación, no sólo no podrán continuar circulando, sino que recibirán fuertes sanciones. " Ahora estamos controlando y sancionando ya que sólo se puede circular con esta habilitación", insistió la mujer. La idea del organismo, es poder tener un certero control para saber "desde dónde vienen y hasta donde se trasladan estas unidades", agregó Madrazo.

operativo cnrt terminal omnibus 1.jpg

Aquellos transportes que no cuenten con el permiso recibirán sanciones que recaerán directamente sobre sus vehículos. "Retendremos las unidades por un mínimo de 20 días como castigo", indicó.

Las alarmas se encienden nuevamente ya que, en los últimos 15 días, casi una docena de unidades de transporte de pasajeros fueron detenidas en los distintos controles de la provincia. "Demoramos unas 11 unidades con pasajeros de distintas características", aseguró la mujer que aclaró: "Viajaban con trabajadores del petróleo o del rubro de la construcción".

Por esa razón, desde la CNRT buscan asegurar que quienes circulen lo hagan "si o si" con la habilitación pertinente para "el traslado de estas personas". El objetivo de dicha medida es poder tener un mayor acceso a la información sobre quienes ingresan a la provincia y reducir así los riesgos de contagio de coronavirus