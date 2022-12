Sirenazo de Bomberos Voluntarios en repudio a un funcionario

“Él siembra un manto de sospecha en el accionar de los directivos y de los cuerpos de Bomberos, cosa que no se ajusta a la realidad. Como funcionario sabe bien que recibimos fondos porque está previsto en una ley. El Ministerio de Seguridad es quien nos controla y nosotros tenemos que hacer las rendiciones en base a un manual. Si no, no cobramos”, aseguró el presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Canale, a LMNeuquén.

El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios emitió un comunicado en el manifestó el repudio de las declaraciones del funcionario nacional por ser “maliciosas e infundadas” y lo que lo declaró persona no grata.

El viceministro declaró el pasado martes en el programa “Para que Sepas” de A24, donde dijo que antes “no existía el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, hablamos con el entonces presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, y le dijimos que teníamos una idea: tomar una alícuota de las pólizas de seguro y con eso financiar el plan de MNF de forma directa, eso se hace para los Bomberos Voluntarios desde hace muchísimos años. No me preguntes dónde va la plata”. Entonces la periodista insistió en saber cuál era ese destino y balbuceó: “no lo administramos nosotros… no me corresponde meterme en eso”.

Desde el Consejo le pidieron al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que se exprese por las afirmaciones de Federovisky, a las que calificaron de infundadas y de pretender poner en tela de juicio la honorabilidad, profesionalismo y vocación de los Bomberos Voluntarios de todo el país.

“Con ese desparpajo no puede salir a hacer esas declaraciones y denostar a los bomberos que se capacitan todos los días para ser cada vez mejor. Tenemos buen equipamiento y no puede decir que no sabemos apagar incendios forestales, cuando el 90 % de los brigadistas forestales se han capacitado en Bomberos Voluntarios, por eso tanta bronca e impotencia con este señor”, subrayó Canale.

bomberos voluntarios de plottier gentileza

Señaló que entienden que hay una puja política entre los Ministerios de Ambiente y de Seguridad que los deja a los bomberos en el medio. “Sabemos que a ellos les molesta el trabajo de los voluntarios, porque el voluntario va y apaga el fuego. No desmerezco el trabajo de los brigadistas, pero no todos son iguales. El otro día con el Mundial dejaban el incendio (Río Gallegos) y se iban a ver el partido mientras los voluntarios seguían trabajando. Que sea serio y consecuente para hacer declaraciones este señor”, apuntó el presidente de la federación provincial.

El referente dijo desconocer la intencionalidad del viceministro, “que al parecer es periodista, y dejó entrever que ahora no podía hablar, pero cuando ya no estuviera en el cargo podría hacer la denuncia" y cuestionó: "¿Por qué no la hace ahora? que la haga”.

322452077_1177012189600203_8414355332699993908_n.mp4

Además del repudio y del toque de sirena previsto para hoy en todos los cuarteles del país, mañana a las 10 habrá una movilización en cada localidad para manifestar el descontento “porque no nos puede ensuciar tan fácilmente con todo el sacrificio que hacemos para salvaguardar los bienes de nuestra comunidad”.

Algunos móviles irán a Casa de Gobierno para que se enteren del malestar de los bomberos y para que el gobernador Omar Gutiérrez y el vicegobernador Marcos Koopmann se expresen en repudio a las declaraciones del funcionario nacional. El descargo del Consejo se lo harán llegar a diputados, senadores nacionales y diputados provinciales, como así también a los intendentes.

322710958_544956397545553_1356988132580698997_n.mp4

A Federovisky -cerró Morales- "lo declaramos persona no grata, no le podemos decir al presidente (Alberto Fernández) que lo eche, porque nos meteríamos en una interna que no nos compete. Después dependerá de ellos si le van a pedir la renuncia o no”.