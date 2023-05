Sismos y fracking: la formula maldita que salió del closet

Desde la industria casi no se escuchan voces refutando la vinculación de la hidrofractura con los movimientos de la tierra. Todo va más allá de la cuestión militante y de los partidos, pese a que todos comen de esta idea para hacer política de coyuntura.

fracking-sismos-_-1jpg.webp

El geógrafo matemático de la UNCo, Javier Grosso, hace sus reportes sísmicos en base a la Red Geocientífica Chile y los datos del Inpres con fenómenos mayores a 2,5 ML, más los que se recabaron a través de la Fiscalía Federal de Neuquén, con sismos menores a esa magnitud. En total se contabilizan 413 sismos en Vaca Muerta, son los datos de aquellos menores a 2,5 ML que no fueron reportados por el Inpres.

La cifra ya no asombra a nadie, pero vale recordar los inicios de esta cruzada informativa. Sebastián Correa Otto, doctor en Geofísica de la Universidad Nacional de San Juan y el Conicet había realizado un estudio desde 2014 hasta 2020 con 11 sismógrafos en la zona de Añelo y alrededores, para verificar el aumento de la sismicidad y la relación con la actividad. Su tesis doctoral “Experimento sismológico en la Cuenca Neuquina, la región de mayor explotación de hidrocarburos por método no convencionales de la Argentina”, fue divulgada en publicaciones científicas y en la revista Journal of South American Earth Sciences.

El fracking no va a parar, al menos por ahora. El gobierno provincial se nutre de regalías y paga los sueldos y los aumentos por IPC de la población estatal. Los partidos los saben y las protestas son más una advertencia que otra cosa. El asalariado cayó también en esta trampa dialéctica.

Las empresas ya han tomado nota de estos eventos, y más allá de la sismicidad inducida de los embalses alrededor de Sauzal Bonito - y la falla geológica como la Dorsal de Huincul, se habla internamente de generar otro protocolo de semaforización ante los sismos. Por ahora es sólo una idea bien guardada, que quizás crezca con los récord de producción en Vaca Muerta.