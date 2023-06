Sobrevivió a una muerte súbita y homenajeó a sus salvadores

Esa mañana precalentó al igual que el resto de los participantes y minutos después dieron la orden de largada. Al kilómetro sintió que se desmayaba, que le bajaba la presión de golpe. Paró de correr, trató de caminar, hizo dos pasos y no se acuerdo más nada hasta que se despertó en el hospital.

“El diagnóstico que me dieron fue de muerte súbita, agarré una arritmia que me produjo un paro y estuve muerto como diez minutos hasta que vino la ambulancia. Por suerte, me salvó un muchacho que es bombero y que venía corriendo detrás mío. Me practicó RCP y me estuvo masajeando hasta que llegó la ambulancia del SIEN”, relató Leyton a LMNeuquén.

la previa - carrera- 11 de septiembre- Mauricio.jpg En la previa de la carrera por el nuevo aniversario de Neuquén.

Lo operaron el 26 de septiembre, le hicieron dos by pass en las coronarias, le pusieron un desfibrilador subcutáneo, y dos días después festejó sus 60 años. Él había tenido un infarto leve en el 2011. Le pusieron dos stend, dejó de fumar hace 12 años, no tiene sobrepeso y se jactaba de estar fuera del grupo de riesgo. A pesar de tener una patología congénita, no tenía prohibido correr.

Recordó que él siempre iba solo a las carreras porque es temprano para que su familia lo acompañe. Ese día sus hijos los fueron a esperar y pasó una hora, una hora y diez y le llegó el aviso a través su hermanda, que era su teléfono de contacto de emergencia. El papá estaba en el hospital. “A la semana me operaron, me controle hace poco y estoy bastante bien. No era ese día. Estoy bien, estoy haciendo mi vida normal. En septiembre voy a cumplir un año”, aseguró entre sonrisas.

SIEN (1).jpg Claudio Espinoza

Sentía que debía ubicar al bombero y a la gente del SIEN que lo asistieron. “La idea mía era agradecerles, por más que sea su tarea, lo hacen con mucha dedicación y corazón. Es de destacar que funcionó todo perfectamente, el aviso, la llegada a tiempo de la ambulancia”, resaltó.

la previa - carrera- 11 de septiembre- Mauricio- 2.jpg

Ese agradecimiento fue para el bombero Sebastián Galán quien se desempeña en el Cuartel 6° de Villa Hipódromo y que ese día fue a participar de la carrera y también le tocó salvar una vida. Como así también la de todo el personal del SIEN que participó de esa jornada.

Desde este organismo se destacó la importancia de que los vecinos se realicen los controles médicos de prevención como así también que asistan a los cursos gratuitos de RCP que les permiten a todos saber qué hacer ante un caso de emergencia.

SIEN (2).jpg Claudio Espinoza

“Lo importante de esta experiencia es que te cambia mucho la cabeza, la forma de ver las cosas. Hasta hace poco no sabía bien qué había pasado. Cuando uno dimensiona piensa en que se debe hacer menos problemas por cosas que no tienen mucho sentido. Yo a ese clic lo tuve que hacer medio a la fuerza”, admitió Leyton que es maestro mayor de obra y ejerce por cuenta propia.

Dijo que ahora suele ir a caminar o a trotar, pero muy poco. “Los médicos me dicen que no me enloquezca, que haga vida normal, pero cuidándome. Mis hijos no quieren saber nada de que siga corriendo”, agregó el corredor al que le salvaron la vida hace menos de un año.