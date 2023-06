Sobrevivir a la infancia

Los niños y niñas que trabajan son parte del injusto paisaje urbano que tienen todas las grandes ciudades, un escenario al que la inmensa mayoría está acostumbrada , como si esas postales se hubieran naturalizado a tal punto que ya nadie se asombra o a nadie le duele. Neuquén no está ajena a este drama.

Hay cifras que duelen, pero es bueno recordarlas para que estas efemérides no caigan en el olvido o para que no sean nada más que una mención oportunista y demagógica entre tantos dirigentes que hablan mucho, proponen poco y no hacen nada.

Niños pobreza (1).jpg

En la Argentina ya hay ciudades con más de 60% de pobreza infantil y otras con más de 15% de indigencia en menores de 14 años, un fenómeno que empuja a las calles a millones de niños y niñas para ganarse la vida por sus propios medios.

“En la infancia vivimos y después sobrevivimos”, decía el escritor español Leopoldo María Panero.

Esa frase tan simple que rescata a los primeros años de vida de las personas como el refugio temporal más seguro, feliz y confortable, quedó en desuso hace tiempo.