SOEL ALEJANDRO CAMILO SALEM 28/01/2005 â€“ 28/01/2017

SOEL ALEJANDRO CAMILO SALEM 28/01/2005 – 28/01/2017

Soelito: Otra hoja más cae del calendario, que pasaron simplemente en la cronología de los días. En los del corazón no pasaron, se quedaron, ahí están, como ayer, hoy y siempre. Porque no te has ido, vives y caminas con tu amor entre nosotros. En el recuerdo de los que siempre están y no nos dejan caminar solos, compartiendo, viviendo como si fuera ayer cosas que siempre nos hacen sonreír. Vos, desde donde estás, sabés y ves todo, nuestros corazones así lo sienten. Tantas semillas de alegría y amor sembraste que no fue en vano. Los que levantamos la cosecha tenemos las manos y el corazón llenos de vos, vives con nosotros. Porque fuiste todo amor, naciste con amor y partiste lleno de él. Por eso te recordamos con una sonrisa, la misma que vos nos regalaste. Papá y mamá.