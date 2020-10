Sofi, una "jetona" orgullosa

Sofi Morandi subió un video a Instagram Stories "beboteando" y los comentarios sobre supuestos retoques faciales no tardaron en llegar. "Sofi, ya no te pongas rellenos en los labios. Estabas bien antes", fue uno de los mensajes que recibió la actriz. Lejos de ignorar el tono de algunos comentarios que iba recibiendo, la bailarina neuquina se cansó y salió a responderles.

"Chicos, no tengo relleno en los labios, no me puse. Si algún día se me canta ponerme relleno en los labios, lo voy a hacer, así que esperá sentadito a que eso suceda. ¿Se entiende lo que digo? Igual me encantan mis labios, tengo tremenda jeta, ah, humildad", empezó diciendo Morandi.

Con ironía, la influencer que fue eliminada del Cantando fue por más: "¿Podemos no opinar del cuerpo de las personas sin que ellos pidan opinión al respecto? ¿Podemos hacer un challenge (desafío) en TikTok que sea ‘cerrá el orto challenge’?".

Luego de aclarar sin filtro que no se retocó los labios, Sofi sí confesó que recurrió a un centro estético para hacer un cambio: "Lo que sí me hice fue el perfilado de cejas y un sombreado".

Lolas

En 2018, tras coronarse campeona en el reality de baile junto a Julián Serrano, Morandi tomó la decisión de concretar una necesidad que venía pidiéndole a sus papás desde los 18 años: se hizo las lolas. "Estoy re contenta. No voy a mostrarlas, de hecho me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha. Yo quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el OK y me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata", dijo Sofi, sin ocultar su paso por el quirófano.

Días atrás, Sofi, fue nominada como "Influenciador Latino del Año 2020" de los E! People Choice Awards que se realizarán el 15 de noviembre en Santa Mónica, California.