Sofía Gala habló de su relación un hombre de 40 teniendo 15 años

No fueron muchas las veces que la hija de Moria Casán habló del tema, sin embargo en 2019, en medio de la revolución feminista que tanto ella como millones de mujeres vivieron en Argentina, habló sobre el tema y sobre cómo vio esa relación en ese momento y cómo lo hace ahora.

“Yo estaba sexualizada a esa edad. Ya había tenido relaciones con hombres y con mujeres. Tenía deseo, él me gustaba, tuvimos relaciones. Nunca sentí que fuera un abuso, ni en ese momento ni hoy. Tampoco que él estuviera ejerciendo poder sobre mí”, admitió Sofía Gala quien igualmente aclaró que cada caso es diferente y que ella haya tenido una situación así no significa que sea así para todas.

“De todas maneras, en el mayor porcentaje de las veces ante casos así lo más probable es que haya un abuso de poder. Los casos son muy individuales, por eso es tan difícil juzgar”, aseguró.

Además, la actriz habló sobre qué haría si su hija saliera con una persona mayor siendo menor de 18 años. "Dependerá mucho del nivel de desarrollo emocional y sexual que tenga ella en ese momento", aseguró.

"No es lo mismo un nene o una nena de nueve años que de quince; si tenés treinta años y querés estar con alguien de doce, sos un enfermo. Y también hay que tener en cuenta que un adolescente tiene un equilibrio emocional más débil que un adulto. Voy a apoyar la sexualidad de mis hijos cuando ellos la manifiesten, que sientan libertad para sentir, experimentar y explorar", agregó Sofía Gala.

"Hoy le digo a mi hija que si le gusta un pibe y sale con él, no está obligada a besarlo; o que no es una puta si está con muchos chicos a la vez. Hay muchas situaciones en las que una va para atrás y entiende que quizás aceptaste cosas por una cuestión cultural. Estar con un pibe, no querer que pase nada y terminar cediendo por su insistencia. Y el pibe también, por una cuestión cultural, ejerciendo un poder sobre vos. Hay cosas que recién ahora nos estamos dando cuenta", cerró la hija de Moria Casán.