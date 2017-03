Sol Pérez, a los insultos con Instagram

Sol Pérez, la infartante “chica del clima” de TyC, fue censurada otra vez por Instagram. Esta vez la rubia no lo dejó pasar y realizó un picante descargo contra la red social.

“INSTAGRAM ME TENÉS LOS HUEVOS LLENOS, ES LA SEGUNDA FOTO QUE ME ELIMINÁS. La gente de mier... que se toma el tiempo en hacer que a mí me eliminen las publicaciones, ¿no tiene nada más importante que hacer de verdad?”, se despachó. Y luego prosiguió: “Igual me quedo con lo que importa, INSTAGRAM, empezá a fijarte mejor en los que mandan fotos de su pija por md y no tanto en el laburo de la gente normal. LOS QUE NO QUIEREN MIRAR MIS PUBLICACIONES NO LAS MIREN, YO NO ME METO EN LAS CUENTAS DE LA GENTE QUE NO ME GUSTA”.