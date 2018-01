Sol Pérez vs. Gasalla

Desde Carlos Paz, la chica del clima aprovechó un espacio en el programa Nosotros a la mañana para contestarle al capocómico. “Siempre hay que respetar a la mujer, nosotras tenemos derecho a mostrarnos como queremos y no por eso aceptar que nos digan lo que quieran. Es el mismo dicho que porque te ponés un short te pueden violar”, sostuvo sobre las palabras del actor. “A mí me parece retrógrado, pero hay gente que piensa así y no le podés cambiar el pensamiento”, añadió la rubia que más de una vez recibió comentarios ofensivos por las osadas imágenes que postea en las redes mostrando su cuerpo.

Pidió respeto: “Tenemos derecho a mostrarnos como queremos”, recalcó la rubia.

Es retrógrado: “Hay gente que piensa así y no lo podés cambiar”, dijo Sol sobre el cómico.

Más voces

En sintonía con Sol Pérez, Rocío Robles opinó: “Yo subo fotos a Instagram y la verdad es que me gusta gustar, me gusta trabajar de lo que trabajo, como modelo hace años, y me gustan los comentarios siempre que sean con respeto”. “Al que no le gusta, puede dejar de mirarte el Instagram, pero no tiene por qué faltarte el respeto”, remató la ex de Tyago Griffo y bailarina de Showmatch.

Por su parte, Silvina Luna expresó: “Cuando subo algo, no me importa qué opinen, la verdad. Pero uno ya sabe cómo son las redes sociales, y estés en bolas o no estés en bolas siempre van a opinar, son las reglas del juego. Hay que bancársela”.