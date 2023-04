Soledad Larghi blanqueó novio y es un ex tenista famoso

Es que luego de su separación de José Nuñez, el reconocido productor de América, no se había sabido mucho más sobre la vida privada de la conductora hasta ahora que, luego de mostrarse en sus redes junto a su pareja, ahora compartió el detrás de esta hermosa historia de amor con Luciano Vitullo, un ex tenista que tuvo su momento de gloria.

“Fue mi novio a los 19 años, estuvimos un año juntos y ahora nos reencontramos de grandes. El era tenista en aquel entonces. Ahora nada que ver, trabaja en tecnología. Nos reencontramos por mensajes de instagram cuando yo justo venía soltera desde hace un año”, comenzó Sole.

soledad-larghi-novio-2.png Soledad Larghi junto a su novio, Luciano Vitullo.

Y siguió: “Estaba viviendo afuera y cuando volvió a Argentina me escribió para vernos. Yo me había separado hacía un año así que fuimos a comer. Fue todo divino porque nos conocíamos desde chicos… aunque en estos años no habíamos tenido contacto”.

“Antes todo se había complicado por su carrera, estaba en su mejor momento como tenista y viajaba mucho. Ahora lidiamos con mis horarios nomás. Pero eso… estamos súper bien. Nos fuimos a vivir juntos hace unos años y la verdad nos llevamos bárbaro. Llevamos un tiempo juntos”, detalló Larghi feliz con su presente laboral y personal.

Fue así que, teniendo en cuenta que las imágenes que trascendieron tienen que ver con la boda de Graña se le consultó sobre la posibilidad y deseo de formalizar la relación tal como su colega y remató: “Estamos bárbaro. Es súper compañero. Estoy en un momento re lindo, America Noticias está súper consolidado. Empecé hace un mes mi programa en A24. Sigo en Radio con Vos y muy bien en mi vida. Todo hermoso”.