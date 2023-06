Solidaridad: piden ayuda para una beba neuquina con malformaciones

Florencia, la mamá de la bebé, explicó que se trata de una condición sumamente extraña que no pudo ser diagnosticada hasta el momento en que Lucia nació. “Es un síndrome raro. Todavía no sabemos cuál es. Los médicos tienen sospechas de que pueden ser dos diferentes, pero no sabemos a ciencia cierta hasta que no se pueda realizar un estudio que nos diga específicamente qué genes están afectando y causando todas estas malformaciones en ella”, contó la mujer.